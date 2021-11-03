美國民主黨擬限藥價　擺脫利益集團是時候

高昂藥費長期困擾美國人民，藥廠亦被批評哄抬藥價，但本周二（2日）參議院的民主黨員終於就此問題達成共識，擬撰寫法案為參與醫保的長者藥費支出設置上限，並且控制各類藥品價格。規限藥物價格在世界各地並非新鮮事，但當美國政界也認為要限制藥廠行為，這就意味着政圈和藥廠的關係不再如以往密切，有能力向打擊既得利益集團踏出一步。



美國民主黨內部協調出處方藥的管制計劃，成為「建設美好未來」（Build Back Better）法案一部分。根據有關計劃，美國的聯邦醫療保險將有權就部分長者使用貴價藥與藥廠議價，並於2023和2025年陸續實施，拒絕參與議價藥廠會遭處罰。此外，藥價升幅不可高於通脹，長者就部分聯邦醫療保險的藥物開支會設每人2,000美元上限。

拖拉多年 藥廠左右國會

民主黨推動規管藥價和藥廠值得注意，因為美國兩黨跟藥廠的關係千絲萬縷，藥廠可說是兩黨的日常和參選經費的大金主。根據統計美國政治獻金的網站OpenSecrets，單在2020年，藥物和健康產品業的捐獻達2.63億美元，較燃油燃氣業還要多。

事實上，類似的規管藥廠法案可以追溯至2006年國會中期選舉，當時民主黨競選政綱已包括降低聯邦醫療保險計劃下的藥價，但一直沒有提交具體的議案。到奧巴馬在任總統的2009年，白宮更與藥廠協議放棄推動藥價議價，以換取藥廠未來十年降低800億美元藥物成本，但藥價後來還是持續上升，協議似乎沒有發揮成效。

美國參議院多數黨領袖舒默在11月2日宣布，参眾兩院的民主黨員已經就降低處方藥價格達成協議。（資料圖片）

世界在變 打擊既得利益集團勿留手

即使到了今次商討，民主黨內部也非從一開始就齊齊支持。外媒報道藥廠資金支持至少資助了三位該黨的國會議員，而且他們亦曾反對有關計劃。參議員桑德斯對此不以為然，他認為美國的民主制度不應被藥廠左右：「這不只是降低處方藥，而是民主能否落實。若然民主不能運作，不能擔起規管藥業的責任，為何你可以要求人民投票給你？」因此，民主黨能取得黨內共識推動議案，意義重大，這或許表示了整個政黨正在嘗試擺脫該黨和藥廠的關係。

當然，計劃距離實際提案和表決還有一段時間，但共和黨要阻撓法案，勢將被民眾狠批。在新冠肺炎大流行後，各地政府和民間也意識到維護人民福祉遠遠比政治利益重要，故不敢輕言讓利於有權勢者，不論是藥廠還是其他界別。香港的特區政府及政界中人亦須深刻反思，針對在地產、交通、糧食範疇的既得利益集團，事不避難掃除各項民生積習，果斷改革，才對市民負責。