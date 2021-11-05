Netflix又中槍，「取消文化」要反思

近日網上影視串流服務商Netflix的員工在加州洛思加圖斯總公司外罷工和集會示威，指責公司未有妥善處理關於夏佩爾（Dave Chappelle）主持節目的投訴。事件由上個月初開始發酵，觀眾、同性戀者反詆毀組織GLAAD和部分員工批評播出夏佩爾的喜劇冒犯跨性別人士，而Netflix領導層則認為相關作品沒有問題而未有將其下架。



及後Netflix在10月中以洩漏公司機密財務資料為由，解雇了一名前Netflix專案經理，跨性別員工資源團體的負責人 B. Pagels-Minor，而該名員工又同時是10月20日舉行跨性別員工罷工遊行的負責人，雖然公司否認解雇該名員工與其身份無關，但仍引起公司內部員工質疑，並引致Netflix世界各地的員工參加了一場虛擬罷工。

斷章取義是「取消文化」的本質

引起是次風波的是「棟篤笑」藝人夏佩爾，他在《棟篤最終回》表演中採用跨性別人士作為創作笑話題材，結果觸動到了多元性別小數群體「LGBTQ+」。不過他在表演開場時，就已經指自己進行這個節目其中一個原因，是要回應大眾對他過往創作笑話的質疑，而在正式展開有關「LGBTQ+」群體話題之前亦有說明自己並無惡意。

圖為2019年10月27日，棟篤笑演員夏佩爾於華盛頓出席活動。（AP）

去到結尾部份，夏佩爾更訴說了自己與一位跨性別朋友的故事，指在自己遭受到「LGBTQ+」群體攻擊時，他的跨性別朋友亦同樣因為在社交媒體發文支持自己而同樣遭到「LGBTQ+」群體指控。諷刺的是，相關指責並沒有因為他自己的實質舉動而消失，反而是因為其表演內容再次引起風波。

其實在過往的節目之中，夏佩爾亦有提到自己支持性小眾的平權運動進行，而他以自己作為一個非裔美國人的身分提出建議，認為少數群體應該要透過實際行動一步一步令社會接受，因為即使法律通過了保障制度，亦不代表大眾會立即無條件認同這些小眾群體。

Dave Chappelle：棟篤最終回 （Netflix）

推動平權固然值得推崇，但要有效推動社會變得更加和諧多元，小數群體應該率先接受自己，避免形成由自身出發的自我歧視及矯枉過正，更要注意別轉化為逆向歧視，造成「取消文化」。畢竟一個真正平等的社會下，即使某人或某個群體的觀點不被同意，這些人或群體仍然可以擁有說話權利。