美國政壇元老路易斯辭世　一代民權領袖寫下種族平權路

美國黑人民權領袖兼資深國會議員路易斯（John Lewis）上周五（17日）因胰腺癌辭世，享年80歲，美國舉國哀悼。由學生時期開始投身民權運動，至其在黑人佛洛伊德（George Floyd）疑受警暴致死，而觸發的全國大規模反種族主義騷亂中離世，可見一代又一代的美國人，為了種族平權的使命而前仆後繼，然而美國黑人的平權之路可謂「革命尚未成功，同志仍須努力」。

路易斯出生於1940年美國南部亞拉巴馬州，小時候已因其膚色申請圖書館借書證被拒，而認識到南部的種族隔離問題。其於少年時期首次在電台上聽到亞特蘭大牧師馬丁路德金傳道，自此踏上民權運動之路。其於田納西州納什維爾浸信會神學院求學期間，便於校園內發起佔領運動，在種族隔離的食堂內靜坐抗議，又發起抵制種族隔離巴士及其他非暴力運動，爭取選舉及種族平等。

黑人民權領袖路易斯在亞特蘭大擔任市議員後，於1986年在當區參選眾議院，自此成為國會議員逾30年，更成為民主黨眾議院副黨鞭，為黨內元老之一。

60年代遭鎮壓

1961年路易斯年僅21歲時，又與七名白人及五名黑人組織「自由乘車者」，一行13人一同由首都華盛頓到新奧爾良，公然挑戰南州的種族隔離政策。當時南州嚴行種族隔離，其時代背景正正在2018年奧斯卡金像獎最佳影片《綠簿旅友》中重現於觀眾眼前。當時其一行人所到之處，無不被當地白人及三K黨恫嚇、毆打，在蒙哥馬利更被打至不省人事險些喪命，後來更被密西西比州當局監禁40日。

其在學運的傑出成就，令路易斯於1963年23歲之齡擔任學生非暴力協調委員會主席，成為組織「向華盛頓進軍」的六巨頭之一。在華盛頓林肯紀念堂前，馬丁路德金發表千古傳頌的「我有一個夢想」，寫下美國歷史重要一頁。1965年路易斯又帶領「向蒙哥馬利進軍」，卻在塞爾瑪遭遇軍警以警棍及催淚彈強烈鎮壓，路易斯本人更被打至頭骨碎裂，成為其一生不可磨滅的印記。

塞爾瑪的「血腥星期日」片段及畫面舉國震驚，更令全國爭取民權的呼聲達至沸點。五個月後總統詹森終於簽署《選舉法案》保障黑人的投票權。而昔日的街頭份子亦逐漸被政權吸納入建制之中，於1977年被總統卡特委任作統籌服務美國志願隊等公職。其在亞特蘭大擔任市議員後，於1986年在當區參選眾議院，自此成為國會議員逾30年，更成為民主黨眾議院副黨鞭，為黨內元老之一。

亞特蘭大市內紀念路易斯的巨型塗鴉。

由滋事份子到國會議員

路易斯在國會內一直走較左翼的自由派路線，反對波斯灣戰爭、中國加入世貿、《北美自由貿易協議》、克林頓時期的福利改革等，與克林頓為首的民主黨主流中間派大相逕庭。不過其晚年亦有保守趨向，如在2008年及2016年民主黨總統初選支持希拉里，直至後期才轉投奧巴馬，又稱從未見過60年代在北部芝加哥參與反種族隔離示威被捕的桑德斯。不過奧巴馬則反稱若非路易斯，亦沒有自己的成就。

在擔任國會議員期間，路易斯亦促成2006年《選舉法案》的續期，然而其中州政府更改選舉法例前必須得到聯邦政府同意一節，卻於2013年由保守派主導的最高法院以過時為由否決，令民權組織大為反彈。而近年對少數族裔遭受警暴而冒起的「黑人的命也是命」運動，以及近期的全國反種族騷亂，皆反映出路易斯年少時投身的黑人民權運動，在今天仍然是未竟全功，種族歧視仍未徹底消除。

不過路易斯由熱衷街頭到成為美國權力高閣的政壇元老一生，亦可看到美國平權之路雖然緩慢並屢經挫折，但仍是不斷朝進步革新的方向前行。路易斯年少時因示威被拘捕40次，擔任議員時亦曾被捕五次，但如此被視為擾亂社會的滋事份子最終亦為政權吸納，並透過民主選舉進入建制，足見開放社會兼容並包之重要。社會亦應知道，除了可在街頭抗爭外，也可成為推動社會進步的動力。