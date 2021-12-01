北部都會區鐵路南延可取

政府發展北部都會區的目的之一，是打破職住不平衡格局，大量新職位令居民自給自足，居民可望不再花長時間通勤由新界來回港九工作。雖然如此，不少重點基建、工商業區仍駐紮港九，新界南北交通已經遠超道路鐵路容量。港深合作策略規劃顧問、規劃署前署長凌嘉勤在周一（29日）稱，政府研究北環線可否南延，成為新的南北通道。此構思值得推進，以分擔現有東西鐵路線的客量。



北部都會區將在現有新發展區上，新增18.6萬個住宅單位和8.4萬個新職位，總住宅單位將達90.5萬至92.6萬個，居民人口約250萬，都會區內職位將大增至約65萬個。政府已決定興建北環綫，接駁新界東西鐵路，亦因應都會區的建設，研究北環綫由古洞站向東北伸延，經羅湖、文錦渡、皇后山到粉嶺。

北環線（第一期及第二期）的擬議鐵路方案。（立法會文件）

兼顧區內區外客流

在最理想的情境，新職位能夠留住都會區內原有居民並吸引外區居民住在區內，善用北環綫通勤，從而減少每天南北上下班，紓緩主要道路鐵路網的車流人流。但實際狀況未必如此。觀乎啟德、九龍東和港島東仍在發展商貿區，而近月政府和地產商亦有意改劃沙田的工業區為商住用地，未來香港仍有相當的工商業活動在港九和新界其他區域。都會區落成後，出入都會區和都會區外部之間的交通需求不宜低估。

凌嘉勤在周一的活動被問及都會區會加劇現有鐵路負擔，他回應政府正研究北環綫可否南延，成為新的南北通道。南延的好處多，包括帶動港九人流連接都會區，疏導東鐵和屯馬綫的客流，亦避免都會區客流迫進現有鐵路線。北環綫可以在粉嶺延伸至大埔，在美孚加設九龍區鐵路站接駁屯馬及荃灣綫，過海後加設堅尼地城站並接駁港島綫，最後在維園終站，補足東鐵綫過海段不經銅鑼灣的缺失。若然大圍附近仍有空間，北環綫亦可在那設中途站，供東鐵和屯馬綫乘客轉乘。

凌嘉勤11月29日出席論壇，談及北環綫南延構思。（黃偉倫攝）

注意工程量和保育需要

北環綫南延必定大幅增加工程規模，令造價大幅攀升，港鐵亦要興建東涌綫延綫、屯門南延綫、新建洪水橋站等。為免應接不暇，政府和港鐵可以分段開展北環綫工程，先完成到九龍的一段，再完成過海段。

在新界北部興建鐵路，無可避免破壞當地的濕地，影響生態。過往興建落馬洲支線和西鐵時，港鐵均進行生態補償，但效果未能達致興建鐵路前的水平。長春社高級公共事務經理李少文日前舉例，指錦田有濕地在西鐵建成後復修惟未回到舊有狀況，彩鷸數目不復再，建議日後發展補償方案要達致面積和功能均無淨損失。就此，港鐵和政府應多吸納環保組織的意見，兼顧工程和保育。