沙井意外揭示外判制漏弊　加強監督罰則不可再拖

赤鱲角機場島的一個沙井於本周三（22日）冒沼氣和滲水，導致沙井工作的五名工人兩死三傷。翌日，協助家屬的工業傷亡權益會，連同家屬、承辦商和批出工程合約的機管局開會。工權會引述承辦商，指無法解釋死者為何只戴外科手術口罩。事故再次暴露外判制下，承辦商疏於保障工人，而企業監督責任不落到底。當自律失效，單靠工人維護自身權益難有效用，企業本身和勞工處必須加強巡查，大幅提升罰則，律政司亦可就判罪過輕的個案上訴，還死者及家屬公道之餘亦可警示業界。



工權會引述承辦商提到工程事前有監測空氣，評估渠道內安全，期間有持續用吹風機通風，工地有工人防護裝備等。機管局在意外發生當天發聲明，內容跟承辦商的回覆相若，即承辦商做了風險評估和相關測試，而承辦商須在安全檢查完成後才開始工作。然而，雙方始終解釋不了關鍵事宜，即為何死亡工人被救出時只戴外科手術口罩。會方和家屬質疑「有做事前評估不等如安全」有理，承辦商未有準備應變措拖，致意外時沒有辦法救回工人。

在上月中，小蠔灣同樣發生沙井工人一死三傷意外。個多月內接連發生兩宗事故，而且被揭隨身保護裝備不足，究竟是個別例子還是普遍陋習？至少歷史告訴我們，案例非鮮有。在去年初、2017年和2014年均曾發生，包括政府和私人設施。

現場另外有3名工人懷疑吸入沼氣感到不適，他們清醒由救護車送院治理。（馮國良攝）

自律不成 企業、勞工處要出手監管

按道理，工人有受訓練，當眼見安全裝備不足，他們應主動提出添置，以至拒絕不安全開工，現實卻不是如此。工人在工作間的議價能力弱，以及外判把責任散失是部分原因。《香港01》在2017年的沙井意外後訪問了同行工人，該工人稱估計有兩三成判頭沒有完全跟足安全指示，而工人為了保住飯碗，「都會順判頭意去做」，又認為建築公司顧及安全，但當工程到了三判四判，公司也顧不了判頭行為。這名工人的評論，似乎到今天仍然有用。

外判令監管責任散失，解決方法可以是終結外判制度，由機構和總承辦商聘回工人和直接監督工程。但改造行業結構需要一段長時間，短期出路還是從監管着手。批出合約的企業須加強要求工程匯報充分，例如施工前後須錄下影片證明安全裝備隨身，執行勞工法例的勞工處務必加強巡查，處罰違規的承辦商，以至規定嚴重違規者將停止在一段時間內競投合約，杜絕承辦商再存僥倖心態。

陳錦康強調，政府必須提高相關罰則，才可避免工業意外發生。（鄭子峰攝）

罰金必須夠阻嚇力

當然，現時的罰則過輕，對分判商欠缺阻嚇力。就沙井意外為例，根據《工廠及工業經營條例》，僱主最高罰款只是50萬元。工權會已去世的總幹事陳錦康直言，當承建商的罰款與改善地盤安全設備的費用相近，它當然不怕冒風險。

政府的確意識到職安健法例的罰則不能停留於廿餘年前水平，並在2019年就提高罰則諮詢業界和公眾，預計在本屆立法會完結前落實，但修訂至今仍未完成，原因之一是僱主反對政府提出的罰金建議過高。政府原建議針對嚴重個案的「可公訴罪行」罰金，最高為營業額的10%且不設上限，但僱主擔憂超出承受能力，蕭倩文近日透露政府有意將最高罰金一再調低至2,000萬元。這個金額雖說不少，但當意外涉及多條人命，罰款未可反映意外的嚴重程度。政府在修訂罰則時不可輕言退讓。更重要的是，現時法庭大抵參考按過往判例判出較輕的罰款，例如數萬至十數萬元。律政司可考慮就懲罰提出上訴，力陳阻嚇性刑罰的必要之處。

逝者已矣，教訓要銘記。我們仍可阻止疏忽引致的工程意外重演。短期內，日常監督、突擊巡查、提高罰則不可少，修補外判制度的漏弊。長遠而言，提升工人安全還要靠減少分判，企業直接聘回人手並直接監督。