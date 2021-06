病毒變種稱呼不帶地名　科學問題不應政治化

本星期一(5月31日),世界衛生組織專家小組建議於非科學界討論中使用希臘字母稱呼各種新型冠狀病毒的變種病毒株,譬如此前在英國、南非發現的兩隻變種病毒株將命名為α(alpha)及β(beta)。世衛組織表示此舉是想協助公眾更方便地討論病毒變種株的情況,並且認為相關稱呼比較「簡單易記(simple, easy to say and remember)」。