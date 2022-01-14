市民年關難過　政府紓困要到位

第五波新冠疫情來襲，政府宣布延長包括晚市堂食禁令等社交距離措施至下月3日（年初三），農曆年食肆、年宵生意和大型活動也泡湯。東主、員工、自僱者面對不同程度的停工停業，特首林鄭月娥預告不少貨品價格會再升。中高收入者較少受物價波動影響，但也未可如常外出消閒。年關難過，政府要為民紓困，除了推出第五輪防疫抗疫基金外，還要「快狠準」減輕普羅市民生活成本，緩解百物騰貴的影響，最重要還是全力遏止疫情。



政府收緊貨運安排，本地貨物空運龍頭國泰的運力削剩兩成，特首林鄭月娥預告新鮮食品、電子產品和藥物或會提價，甚或「有些東西買不到」。

國泰限飛的影響對消費者的影響有多深，要視乎各行業的狀況，有物流業界代表指普羅市民毋需過分擔心，因為日常食品和用品大多來自內地，而內地供應總體穩定，對一般居民影響不大。

再者，業界未必把所有額外開支轉嫁消費者，例如商戶可以從租金下調抵銷物流成本，又或者「變陣」適應社交限制，例如兩餸飯店愈趨流行，店舖減少樓面面積，有助降低飯盒價格，而主打外賣可無懼堂食禁令。

晚市禁堂食由1月7日起暫停，晚上食店外有買外賣人龍，店內則是一排排「吉枱」。（張浩維攝）

憂加價更憂飯碗

林鄭和業界預計限飛對貴價貨品的影響較大，而即使國泰只佔本地進口空運載貨重量三成，但因為航權限制等因素，業界或未能即時找到其他航空公司替代。無論如何，疫情的確導致全球供應鏈大亂，不論海陸空運的開支倍升，相信消費者不用全部承受全部成本，也要承擔部分。

相較於捱貴物價，市民更擔憂疫情摔破飯碗。在農曆年期間指定處所停業和食肆晚市禁堂食，令企業大失預算，不少員工手停口停，東主和花市攤販早已入貨但難以在新年期間銷貨，窒礙資金周轉。

晚市禁堂食由1月7日起暫訂兩周，晚卜的食肆只餘一張張「吉枱」，食肆轉攻外賣，以折扣吸客。（羅國輝攝)

紓困更要保物流

俗語說年關難過年年過，但這一趟必定特別難過。社會寄望第五波疫情可以月內趨緩，但要市道回復，往往需要更長時間。追源溯始，今回社交限制措施源自政府漏招，容讓機組人員在社區散播Omicron變種病毒。為了承擔抗疫過失之責和抵銷部分物價漲幅，政府此刻要妥善支援受打擊的行業、工作者和廣大市民。除了第五輪防疫抗疫基金外，政府還可考慮恢復高額的交通補貼，寬免部分政府收費等，令市民口袋多留一點金錢過年。

在補助以外，政府亦要時刻與物流業界保持聯繫，避免個別貨物的供應鏈斷裂，上述提到的藥物、電子產品也不全然是「有錢人專用」，中下階層也可能需要使用，萬一價格太貴或缺貨，他們同樣遭殃。政府和機管局可以減免着陸費等優惠，邀請國泰以及其他航空公司安排機組人員閉環執勤，以維持空運穩定。