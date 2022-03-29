01論壇．李山｜促進香港社會團結　畫出最大同心圓

在全國政協十三屆五次會議開幕會上，全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會做工作報告。他在報告中反復強調 「團結」二字，號召促進中華兒女大團結，有效運用制度優勢尋求最大公約數、畫出最大同心圓，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧。這段話對香港在新時代的發展具有特別重要的意義。



來稿作者：李山



社會團結是既是香港發展的目標，也是解決香港各種問題的金鑰匙。自2019年修例風波以來，香港社會長期處於撕裂和分化狀態。新冠肺炎疫情暴發後，尤其是最近一段時間，我們的神經時時刻刻緊繃著，社會上滋生出比較嚴重的情緒對立。汪主席的講話對當前的香港具有很強的針對性和現實指導意義，有助於大家正確看待經濟社會發展形勢，加強團結，找到最大公約數，精准有效做好理順情緒、引導預期、堅定信心的工作。

「一國兩制」是最大公約數

在慶祝香港回歸祖國20周年大會上，習近平主席強調，始終維護和諧穩定的社會環境，團結起來，和衷共濟，把香港這個共同家園建設好；發展是永恆的主題，是香港的立身之本，香港社會要始終聚焦發展這個第一要務。為了落實習主席提出的要求，求同存異，為香港從大亂走向大治、集中精力推動社會經濟發展奠定基礎，中央引導香港撥亂反正，打出一套「組合拳」，制定香港國安法，止暴制亂、恢復秩序；完善選舉制度，堵塞選舉制度的漏洞；此次全國政協會議又通過了香港特別行政區選舉十四屆全國人大代表的辦法的決定，進一步鞏固了「愛國者治港」原則。

社會要想團結在一起，就必須對目標和未來達成共識，而我們的共識和最大公約數就是「一國兩制」。只有全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針，始終牢記「一國兩制」的根本宗旨，始終堅持「一國兩制」的正確方向，確保「一國兩制」的實踐不走樣不變形，香港社會才能實現真正的團結，香港經濟才能持續有序發展，香港特區政府才能破解社會深層次矛盾。

「一國兩制」反左也反右

不僅反對派攻擊和抹黑「一國兩制」方針，一些愛國愛港人士也未能全面準確理解「一國兩制」，存在認識模糊、信心不足的情況。因此，香港社會既要反左，也要反右。「左」就是對「一國兩制」存有懷疑，削弱「港人治港」，甚至提出搞「一國一制」；「右」在香港當前局勢下，就是「港獨」和地方主義，就是不尊重和認可中央對香港的全面管治權。

香港基本法對「一國兩制」的具體內容有明確的規定，比如香港實行普通法不會變，香港的司法體制也不會變等等。祖國和中國共產黨是香港最堅強的後盾，在堅持對香港全面管治權的前提下，中央對香港社會的發展給予指導意見，但是中央政府不派人直接參與香港特區政府日常管理。「一國兩制」、「港人治港」、高度自治構成一套完整的制度體系，我們必須全面準確理解和貫徹執行這十二字方針。

「一國兩制」在香港的實踐已經顯現出強大生命力和制度韌性。過去25年來，香港經濟穩步發展，人民生活日益改善，國際地位得到鞏固和提升，最重要的是，香港與內地關係越來越緊密，主動抓住粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好服務和融入國家發展大局。

鄧小平當年曾說過「一國兩制」五十年不變，五十年之後也沒必要變。最近《文匯報》刊登題為《「五十年不變」是一個哲學問題》的文章，引述夏寶龍副主席的講話，強調中央在香港實行「一國兩制」的決心堅定不移，希望港人不要顧慮和猜疑。當然，「一國兩制」長期不變的前提是前五十年要做得好，如果做得不好，長期不變的條件就會有問題。因此，香港必須團結起來，始終堅持和落實「愛國者治港」原則，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，不變形不走樣。治港的愛國者不僅要有愛國的情懷，還要做到有格局、有擔當、有本領、有作為。

愛國愛港團體會繼續團結在「一國兩制」旗幟下，更加堅定對「一國兩制」信念，在言行中完全準確理解和貫徹「一國兩制」方針，搶抓機遇，實現自身更快更好發展，共同創造大灣區建設和國家改革開放新成就，書寫「一國兩制」偉大實踐新篇章。相信風雨過後是彩虹，香港的明天更美好。

作者李浩然是香港紫荊黨主席



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