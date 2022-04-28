若說以結果為目標　不如說須以民生為本

審計署在本周三（27日）發表新一輪審計報告，批評多個政府部門、公共和資助機構的監督、管理項目和服務不善。報告的挖出的問題也許細碎，高官以至問責團隊平時或會輕視，但該等問題不少積習已久，長期阻礙市民生活，成了施政不滿的來源之一。



今輪審計報告點出的問題，大部分涉及生活，例如市民每次要在運輸署辦事處花數小時排隊續領車輛和駕駛執照，水務署要在49天後才關閉滲漏鹹水管的水掣，停水時間長達七天；部分涉及生計，例如勞工處在處理破欠基金的申請時，平均要花半年以上才發放特惠金，又被揭視察執法工作不力；亦有部分有機會危及生命安全，例如路政署管理的行人路有路磚損毀和鬆脫，復修行人路延遲完工。立法會在安排聆訊和向部門質詢時，應先處理關乎生命的項目。

缺失老是常出現

翻閱審計署歷年報告，自會發現不少項目雖被反覆查核，表現仍差強人意，水管範疇是其中之一。近十年審計署三次批評水務署管理用水不當，雖然鹹水管爆裂個案在過去十多年減少，但滲漏個案仍然頻繁出現，十多年前為每年2,000至2,200宗，到2017至2020年每年仍有1,800至2,000宗，大量用水被浪費，而用戶要轉用淡水，增加水費，亦有違政府當初節省淡水之原意。政府經常說要珍惜水資源，就要以身作則，先行避免管道受損。

審計署揪出的部門缺失，可歸納出兩大因素，一是部門沒有嚴加跟進承辦商的項目進度，亦即監督不力。以鹹水管爆裂和滲漏為例，水務署主要找承建商進行水管維修，但有執行維修行動承建商欠缺二至五名工人，另有部分爆裂熱點的改善的改善工程良久未完成，過期時間平均竟長達4.5年，不符合約規定但沒有被署方追究。

過往地下鹹水管爆裂情況，大量黃泥水湧出路面。（資料圖片 / 陳永武攝）

在行人路維修方面，路政署依靠承建商保養指定公共道路，但審計署派員實地視察部分行人路後發現承建商未有指出約180項損毀，另有行人路沒有進行例行檢查，也有承建不按時呈交查核記錄。兩個部門外判了服務，也連責任也外判，監督工作變得疏懶。

改革未能普及也是問題

另一個因素是政府未有更廣泛落實政務電子化，方便監測資源運用和市民辦理服務。第五波疫情拖延了司機親身為車牌和駕駛執照的程序，但其實運輸署已推出網上和郵寄辦理，包括可以透過「智方便+」處理，而疫情期間網上和郵寄續牌服務仍然繼續。問題是兩者不算獲市民受落，一來是市民習慣親身辦理，可以一次過辦理和領證，二來是網上辦理不夠方便。例如市民早期要到郵局才可啟動「智方便+」的數碼簽署功能，到近期才增加運動場和疫苗接種中心等地點。

運輸署長沙灣牌照事務處4月22日大排長龍， 下午1時目測有約300人。（張浩維攝）

運輸署指在下月會到立法會交代日後推出電子牌照服務，加上再試行辦事處派籌，可望逐漸解決排長隊亂象。在此之上，運輸署要令網上辦理更吸引，例如要做到比郵寄更快辦妥，以至行政費用打折，從而改變市民習慣。另外，在水務管理範疇，審計署揭出水務署只把智管網探測系統涵蓋食水管，沒有包括鹹水管，遂提出運用先進科技管理鹹水供應。

過往政府提出施政要以民為本，當下特首選舉唯一參選人李家超提出施政以結果為目標，對政府部門而言就是用對方法解決民生痛點，而且不容拖延走樣。從上述事例來說，外判制在調配人手上有一定用處，但部門須督促承辦商完成任務及做足匯報，達致維護保養公共設施的目標，而電子化要助市民減省時間程序，助部門監察資源運用。市民感到政府設施服務利民便民，自會認同政府，有助政府推動更大更深的改革。