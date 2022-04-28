若說以結果為目標　不如說須以民生為本

撰文：評論編輯室
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審計署在本周三（27日）發表新一輪審計報告，批評多個政府部門、公共和資助機構的監督、管理項目和服務不善。報告的挖出的問題也許細碎，高官以至問責團隊平時或會輕視，但該等問題不少積習已久，長期阻礙市民生活，成了施政不滿的來源之一。

今輪審計報告點出的問題，大部分涉及生活，例如市民每次要在運輸署辦事處花數小時排隊續領車輛和駕駛執照，水務署要在49天後才關閉滲漏鹹水管的水掣，停水時間長達七天；部分涉及生計，例如勞工處在處理破欠基金的申請時，平均要花半年以上才發放特惠金，又被揭視察執法工作不力；亦有部分有機會危及生命安全，例如路政署管理的行人路有路磚損毀和鬆脫，復修行人路延遲完工。立法會在安排聆訊和向部門質詢時，應先處理關乎生命的項目。

缺失老是常出現

翻閱審計署歷年報告，自會發現不少項目雖被反覆查核，表現仍差強人意，水管範疇是其中之一。近十年審計署三次批評水務署管理用水不當，雖然鹹水管爆裂個案在過去十多年減少，但滲漏個案仍然頻繁出現，十多年前為每年2,000至2,200宗，到2017至2020年每年仍有1,800至2,000宗，大量用水被浪費，而用戶要轉用淡水，增加水費，亦有違政府當初節省淡水之原意。政府經常說要珍惜水資源，就要以身作則，先行避免管道受損。

審計署揪出的部門缺失，可歸納出兩大因素，一是部門沒有嚴加跟進承辦商的項目進度，亦即監督不力。以鹹水管爆裂和滲漏為例，水務署主要找承建商進行水管維修，但有執行維修行動承建商欠缺二至五名工人，另有部分爆裂熱點的改善的改善工程良久未完成，過期時間平均竟長達4.5年，不符合約規定但沒有被署方追究。

過往地下鹹水管爆裂情況，大量黃泥水湧出路面。（資料圖片 / 陳永武攝）

在行人路維修方面，路政署依靠承建商保養指定公共道路，但審計署派員實地視察部分行人路後發現承建商未有指出約180項損毀，另有行人路沒有進行例行檢查，也有承建不按時呈交查核記錄。兩個部門外判了服務，也連責任也外判，監督工作變得疏懶。

改革未能普及也是問題

另一個因素是政府未有更廣泛落實政務電子化，方便監測資源運用和市民辦理服務。第五波疫情拖延了司機親身為車牌和駕駛執照的程序，但其實運輸署已推出網上和郵寄辦理，包括可以透過「智方便+」處理，而疫情期間網上和郵寄續牌服務仍然繼續。問題是兩者不算獲市民受落，一來是市民習慣親身辦理，可以一次過辦理和領證，二來是網上辦理不夠方便。例如市民早期要到郵局才可啟動「智方便+」的數碼簽署功能，到近期才增加運動場和疫苗接種中心等地點。

運輸署長沙灣牌照事務處4月22日大排長龍， 下午1時目測有約300人。（張浩維攝）

運輸署指在下月會到立法會交代日後推出電子牌照服務，加上再試行辦事處派籌，可望逐漸解決排長隊亂象。在此之上，運輸署要令網上辦理更吸引，例如要做到比郵寄更快辦妥，以至行政費用打折，從而改變市民習慣。另外，在水務管理範疇，審計署揭出水務署只把智管網探測系統涵蓋食水管，沒有包括鹹水管，遂提出運用先進科技管理鹹水供應。

過往政府提出施政要以民為本，當下特首選舉唯一參選人李家超提出施政以結果為目標，對政府部門而言就是用對方法解決民生痛點，而且不容拖延走樣。從上述事例來說，外判制在調配人手上有一定用處，但部門須督促承辦商完成任務及做足匯報，達致維護保養公共設施的目標，而電子化要助市民減省時間程序，助部門監察資源運用。市民感到政府設施服務利民便民，自會認同政府，有助政府推動更大更深的改革。

做好青年政策便要築好流動階梯疫下勞工權益不能等疫後才來保障社會復常但「炒場」不能復常政府早應實現再生勇士之願
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