勞動節要還勞工權益

撰文：評論編輯室
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第五波新冠疫情加上通脹升溫，勞動節下的勞動階層並不好過。政府既要大力支援工人度過生活難關，亦要準備疫症帶來的就業型態轉變，特別是為愈趨盛行的在家與辦公室混合工作模式制訂法規守則。

今年首季經濟被疫情冰封，失業人口和就業不足人口分別升至近19萬和12萬，這30萬人口背後是30萬個家庭、數十萬居民生計不保。即使市民留得住工作，不少也因為隔離檢疫而缺勤，萬一遇上家人連環染疫，缺勤期就拖得更長。政府曾稱會高速修訂《僱傭條例》，以納人隔離檢疫缺勤時間於有薪病假，但至今仍在立法會審議階段，兼且不設追溯期，僱員過去兩三個月變相減薪。疫下訴求要疫後才實現，實在諷刺。

政府統計處公布，經季節性調整的失業率由2021年12月至2022年2月的4.5%，上升至2022年1月至3月的5.0%，就業不足率亦由2.3%上升至3.1%。（資料圖片）

通脹來襲、在家工作普及　勞工處境大變

誠然，政府的失業貸款、援助金、消費券、防疫抗疫基金下給清潔、保安和院舍員工的補貼，或可解民眾一時拮据，疫情趨緩也有助勞動市場回穩。然而，疫情和俄烏戰事令通脹增速，偏偏基層以至中產的薪金又沒有明顯的上升動力，難敵通脹衝擊。其實當下煤電費用已經飊升，加風更吹至糧油。政府即使難以直接調控商品價格，亦要着手緩減公共服務收費，適度增加補助，檢討綜援等社會援助計算方法等，助市民抵禦生活逆境。不過，上述方法也是政府從二次分配着手改善大眾生活，一次分配則不見得有進展，最低工資仍維持在2019年的水平，而且維持兩年一檢，顯然落後於物價升幅。

疫情亦對工作模式牽起翻天覆地的轉變，在家工作成為常態。不論香港還是外地，企業和員工也在考慮維持在家工作或者混合在家及辦公室上班。在家工作的好處是工作時間彈性，省回通勤時間，而且可以兼顧家務和子女照顧，但壞處是進一步模糊工作和休息界線，工時延長，而勞工法例和保險追不上工作現況。外地曾有官司判在家工作期間出現意外為工傷，不過未必每宗案件也容易舉證與工作相關。日後僱主會否要求員工更細緻匯報行蹤，反過來抵銷員工在家工作較自由的初衷。另外，僱主雖然要顧及員工在家工作的職安健，但家居環境千差萬別，僱主如何才算履行職責，政府卻沒有明確指示。職業安全健康局那些鼓勵員工注意坐姿、注意雙眼休息等提示，流於表面， 未能同令僱主僱員釋疑。

新冠肺炎疫情改變上班模式，由辦公室上班變成在家工作，惟工時變相被拖長。(資料圖片)

本屆政府要找數　下屆政府要懂治政之道

文職的職安健保障重要，建造、餐飲和其他體力勞動職業的健康保障同樣重要。其實大部分的職業傷亡個案集中於這類行業，去年首三季的工業意外死者有193人，較前年同期的173人為高，偏偏與職業傷亡相關的保障多年來沒有更新，罰則阻嚇力愈來愈輕。本屆政府在最後時間提出修訂，但針對極嚴重個案，罰款只是1,000萬元，較最初建議的營業額一成為低，最高監禁年期亦由三年減至兩年，當意外涉及多條人命，罰款不能反映意外的嚴重程度。除了順從於商界壓力外，外界看不到政府一再調低修訂罰款的理由。

過了勞動節，本屆政府任期餘下兩個月，任期到了尾聲但官員不可放軟手腳，反而是盤點有什麼承諾未履行。在勞工範疇，首要是與立法會審議與疫情和職業傷亡的法例修訂。特首選舉唯一參選人李家超日前發表政綱，提到要檢討和修訂《職安健條例》，加強勞工職安保障，又進一步檢討外判制，繼承本屆政府德政。當然，勞工權益絕不止前段提及的事項。歷屆政府留下大量勞工政策的手尾，包括取消強積金對沖、規管工時和平台經濟等。李家超強調施政以結果為目標，如果減低社會深層次矛盾，令社會穩定是施政結果，那麼完善勞工政策，更公義公平分配經濟成果，就是達致目標的不二方法。

疫下勞工權益不能等疫後才來保障政府早應實現再生勇士之願勞工疫下困難多　特首財爺未盡力
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