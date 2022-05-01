第五波新冠疫情加上通脹升溫，勞動節下的勞動階層並不好過。政府既要大力支援工人度過生活難關，亦要準備疫症帶來的就業型態轉變，特別是為愈趨盛行的在家與辦公室混合工作模式制訂法規守則。



今年首季經濟被疫情冰封，失業人口和就業不足人口分別升至近19萬和12萬，這30萬人口背後是30萬個家庭、數十萬居民生計不保。即使市民留得住工作，不少也因為隔離檢疫而缺勤，萬一遇上家人連環染疫，缺勤期就拖得更長。政府曾稱會高速修訂《僱傭條例》，以納人隔離檢疫缺勤時間於有薪病假，但至今仍在立法會審議階段，兼且不設追溯期，僱員過去兩三個月變相減薪。疫下訴求要疫後才實現，實在諷刺。

政府統計處公布，經季節性調整的失業率由2021年12月至2022年2月的4.5%，上升至2022年1月至3月的5.0%，就業不足率亦由2.3%上升至3.1%。（資料圖片）

通脹來襲、在家工作普及 勞工處境大變

誠然，政府的失業貸款、援助金、消費券、防疫抗疫基金下給清潔、保安和院舍員工的補貼，或可解民眾一時拮据，疫情趨緩也有助勞動市場回穩。然而，疫情和俄烏戰事令通脹增速，偏偏基層以至中產的薪金又沒有明顯的上升動力，難敵通脹衝擊。其實當下煤電費用已經飊升，加風更吹至糧油。政府即使難以直接調控商品價格，亦要着手緩減公共服務收費，適度增加補助，檢討綜援等社會援助計算方法等，助市民抵禦生活逆境。不過，上述方法也是政府從二次分配着手改善大眾生活，一次分配則不見得有進展，最低工資仍維持在2019年的水平，而且維持兩年一檢，顯然落後於物價升幅。

疫情亦對工作模式牽起翻天覆地的轉變，在家工作成為常態。不論香港還是外地，企業和員工也在考慮維持在家工作或者混合在家及辦公室上班。在家工作的好處是工作時間彈性，省回通勤時間，而且可以兼顧家務和子女照顧，但壞處是進一步模糊工作和休息界線，工時延長，而勞工法例和保險追不上工作現況。外地曾有官司判在家工作期間出現意外為工傷，不過未必每宗案件也容易舉證與工作相關。日後僱主會否要求員工更細緻匯報行蹤，反過來抵銷員工在家工作較自由的初衷。另外，僱主雖然要顧及員工在家工作的職安健，但家居環境千差萬別，僱主如何才算履行職責，政府卻沒有明確指示。職業安全健康局那些鼓勵員工注意坐姿、注意雙眼休息等提示，流於表面， 未能同令僱主僱員釋疑。

新冠肺炎疫情改變上班模式，由辦公室上班變成在家工作，惟工時變相被拖長。(資料圖片)

本屆政府要找數 下屆政府要懂治政之道

文職的職安健保障重要，建造、餐飲和其他體力勞動職業的健康保障同樣重要。其實大部分的職業傷亡個案集中於這類行業，去年首三季的工業意外死者有193人，較前年同期的173人為高，偏偏與職業傷亡相關的保障多年來沒有更新，罰則阻嚇力愈來愈輕。本屆政府在最後時間提出修訂，但針對極嚴重個案，罰款只是1,000萬元，較最初建議的營業額一成為低，最高監禁年期亦由三年減至兩年，當意外涉及多條人命，罰款不能反映意外的嚴重程度。除了順從於商界壓力外，外界看不到政府一再調低修訂罰款的理由。

過了勞動節，本屆政府任期餘下兩個月，任期到了尾聲但官員不可放軟手腳，反而是盤點有什麼承諾未履行。在勞工範疇，首要是與立法會審議與疫情和職業傷亡的法例修訂。特首選舉唯一參選人李家超日前發表政綱，提到要檢討和修訂《職安健條例》，加強勞工職安保障，又進一步檢討外判制，繼承本屆政府德政。當然，勞工權益絕不止前段提及的事項。歷屆政府留下大量勞工政策的手尾，包括取消強積金對沖、規管工時和平台經濟等。李家超強調施政以結果為目標，如果減低社會深層次矛盾，令社會穩定是施政結果，那麼完善勞工政策，更公義公平分配經濟成果，就是達致目標的不二方法。