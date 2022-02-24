勞工疫下困難多　特首財爺未盡力

財政司司長陳茂波本周三（23日）發表的《財政預算案》，以及特首林鄭月娥本周二（22日）就全民強檢的記者會，其內容均反映政府對於勞動人口的支援都是「蜻蜓點水」，未能解除僱員拮据與潛在的勞資矛盾。



疫情之下，勞動市場勢必陷入低谷，可是新一份預算案並未對勞動階層帶來很多好消息，兩期電子消費券、額外在職家庭津貼、交通費用補貼勉強能惠及他們，但失業援助金沒有因為疫情延續而加碼及加快落實進度，陳茂波在演辭僅提及失業貸款計劃會更靈活但未有交代細節。尤其這些市民未必全部受惠於電費津貼、差餉寬免與租金扣稅，自然只好寄望政府的4.5萬個現存新增有時限職位能夠幫助他們重投職場。無奈大部分支援都要到4月才展開實在太晚，畢竟由年初之今必需品價格飛漲，未來一兩個月也難回落，有積蓄的早晚也會用光。

陳茂波（左二）出席記者會時表示，去年預算案原本預計今年有約1000億元赤字，今次雖然有180多億盈餘，但在扣除350多億元發債後，其實已有赤字。（政府新聞處）

政府忽視勞工眼下困境

那些能保得住飯碗的勞工，也要面對各項由檢測衍生的難題。他們需要多次在工作時間外排隊輪候核酸檢測滿足政府強檢要求，當中的染疫者、密切接觸者或住所被圍封強檢的人更要留家停工多天，種種因素也令他們手停口停甚至借錢度日。到了近日，因為快速測試愈趨普及，媒體陸續報道有人在接受快測後呈陽性結果，但有僱主卻只承認官方和醫生的檢測和文件，使得僱員等候衞生署指示期間無法獲取病假。

政府本來就應自去年初佐敦封區起，主動擴大病假適用範圍，務求藉此省卻勞資糾紛。令人失望的是，林鄭在周二的記者會只是重申，政府很快修訂《僱傭條例》，修例後接受檢疫或隔離而無法上班的僱員可申領病假，而僱主因為僱員接受強制檢疫未能上班而將之解僱屬不合理解僱，仍然未有具體的時間表。

市民在雨中排隊等候檢測。（美聯社）

患者暴增 病假問題仍未解決

與此同時，政府似乎亦對日後全民強制檢測可能引起的勞資矛盾放軟了手腳，只是呼籲僱主要便他們的僱員按時接受檢測。然而，一個月內檢測三次，即使每次只花兩小時，合起來也佔用員工大半天以至一天工時，對僱主有一定影響。萬一有僱主真的當僱員在檢測期間不當值以省回工資，僱員就無處補回。林鄭對此的立場須更強硬，保障僱員權益。

相較之下，新加坡人力部長日前指出僱主可以不用向僱員取病假證明，甚至讓僱員病癒復工也毋須出示證明，患者在指定地方的快測結果同樣可作有效確診記錄。香港不妨跟隨行事，畢竟員工虛報染疫並無好處，僱主大可直接採信僱員的快測結果容許他們放病假。何況輕症者若自行痊癒，毋須為病假紙輪候看病，其實也能減少社會上的醫生負擔。

我們看到政府可以急轉軚，全速籌備全民強制檢測，自然也期望政府能盡快拯救水深火熱的勞動者。如果只是行政程序令得支援滯後，政府大可請教商界如何極速審批應急資金；而如果是困於法例，那麼就應要求相關的政策局趕工處理，叫立法會加開會議，如此才展示急民所急的決心。