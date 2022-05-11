台灣疫情中的香港「既視感」

今年以來，Omicron BA.2亞變種在引發了全球新一輪疫情，從年初開始在香港爆發，再擴散至內地及其他地區。近日，台灣地區的疫情亦快速惡化。自4月初當地已出現社區感染的跡象，之後疫情快速升溫，至月底每日確診數已突破萬宗，最新周三（11日）所公布的最近一日確診數更達57,216宗，可以預期確診及死亡人數仍將會在未來繼續爬升。



Omicron及其新亞種的傳播能力極高，甚至連內地這般嚴格的防控也防不勝防，最終仍出現地區性爆發，上海更已封城一個月有多。台灣的防疫政策怎麼也不及得上內地嚴格，既然內地亦不能完全阻隔病毒於外，病毒早晚將流入台灣社區是可以預期之事。

香港疫情高峰之亂再現台灣

疫情進入社區早可預見，但似乎台灣並沒有從先爆發疫情的香港和內地汲取多少教訓。尤其是台灣跟香港在防疫上很很多相似的地方，例如兩地一直都採取比較嚴格的外防輸入防疫政策；而且兩地即使沒有完全封城，但在疫情嚴重時都會推出限制措施控制疫情，令本土感染病例處於較低的水平。原則上，香港在第五波疫情中出現的各種問題本應是對台灣一個很好的教訓。

不過，台灣當下的情況似乎與兩個月前的香港大同小異。例如，醫療人手不足以應付急增的病人數目以致醫療系統接近崩潰。上周台大醫院已表示急症室求診人數為平常兩倍，一度出現2名護士照顧百名病人的情況。而重症大量增加亦致床位短缺，甚至有傳一些醫院因床位不足而要病人在戶外輪候的情況。醫療系統崩潰的一大原因是分流做得不好，很多初檢陽性的台灣人出於恐懼湧入醫院急症求診，但當中並非全有需要入院就醫。而且台灣又未有建立方艙醫院這類專門分流輕症病人的設施，也變相加重了醫院負擔。

台灣疫情再爆發，單日確診數字更創下新高。（AP）

另一方面，台灣各地亦出現醫療物資短缺的情況，有醫院傳出N95口罩、防護衣等不足。另外，為了減輕醫療系統負擔，台灣當局鼓勵市民先自己進行快檢（台稱「快篩」）。然而，公費快檢測試盒卻又不足，引起自費測試盒現炒風，《香港01》記者向新北市藥局探詢，發現自費的測試盒售價竟是公費2.5至3倍，顯然當局並未有準備好足夠的快測工具。

此外，台灣當局亦未有善用時間積極推廣疫苗接種。自今年初開始，台灣完成兩劑疫苗接種的人口比率就停滯於七成左右，而未接種者又多為老年人，這使疫情一旦爆發時，老年人口便最易成為犧牲品。

台灣這波疫情出現的問題，很大部分都在香港第五波疫情出現過。今年稍早當香港第五波疫情肆虐之時，台灣疫情仍未爆發，當時一些台灣人揶揄香港防疫出現漏洞，或慶幸台灣的防疫政策比香港好。然而，當下台灣疫情足以反映台灣並沒有從香港的經驗中取取教訓。

新冠教訓對世界的啟示

新冠疫情大流行持續兩年有餘，它給予人們一個很有力的教訓——當危機及災難在另一地區發生時，應該及時研究其經驗是否有可參考之處，而非浪費時間取笑及揶揄他人的不幸。

新冠剛開始在武漢爆發之時，西方媒體集體批評這是因為中國的制度問題，隔岸觀火的姿態何其明顯，但卻鮮有西方國家為疫情可能全面爆發作出足夠準備。同樣，當外國疫情爆發嚴重之時，彼時又有不少香港及內地人作壁上觀，認為事不關己，但最終變種病毒仍然是破門而入。

相同的原則其實並非只可應用於疫情上。在世界高度關連的時代，正如國家主席所提出的「人類命運共同體」概念一般，不同國家地區彼此間很有多事都會互相影響，今日他人的問題和痛苦很可能他日也會降臨到自己身上。因此，善治者應該努力從他人的經驗和不幸中汲取教訓，為自己做好準備，這才能避免或減少不幸的發生。