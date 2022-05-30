最低工資要貼市　真正保障打工仔

公務員事務局局長聶德權在周日（29日）談及公務員薪酬趨勢調查，指公務員凍薪兩年，連通脹也追不到，若果第三年淨指標也是正數，提出加薪也是很合理的看法及要求。雖然他補充加薪與否要考慮經濟狀況，庫房財政等因素，但至少表達出政府認同通脹下加薪有理。既然如此，同一個政府更應推動增加四年也沒有調升的最低工資，勞工及福利局局長羅致光要爭取僱主團體訂出合理的增薪，而非指摘任何一方處於道理高地。



比對政府處理公務員加薪和最低工資檢討的方法和態度，反映出政府「厚前者薄後者」。從概念層面，不論是公務員加薪還是增加最低工資也是合情合理，政府應該用同一把尺決定，兩者趨向應該一致。從行政層面，最低工資委員會一年一檢應非難事。

根據政府統計，本港約有1.43萬名低薪工人只領取最低工資水平的37.5元，大部分人主要從事清潔、保安、零售等工種。(資料圖片)

公務員值得加薪 基層勞工更值得加薪

通脹升溫已是共識，公務員薪酬檢討程序雖然要經過行政長官會同行政會議審議，再由立法會審議撥款，但聶德權亦對應時勢，在討論前至少公開認同爭取加薪是合理。諸如香港總商會的商界代表指薪酬趨勢結果「脫離現實」，擔憂中小企難留人，但不是全面反對加薪。回顧近年政府建議，在有加薪的年份，低層公務員的加薪幅度與中層一致，增幅超過通脹。

公務員工資水平在最低工資以上，既然政府承認他們加薪訴求有理，那麼1.43萬名以37.5元時薪最低工資計算月薪的打工仔更有迫切需要加薪，以起防貧、扶貧作用。然而，羅致光在周日（29日）發表網誌，僅鼓勵各界就本周二（31日）完結的檢討最低工資水平公眾諮詢提交意見，但沒有表態認同增加最低工資，反而擔憂勞資雙方企硬立場，不肯讓步，加深社會分歧和撕裂，使最低工資委員會無法發揮多方平台的功能。

誠然，羅致光在今年2月曾公開表示最低工資「相信今次有機會提升」，但政府有沒有在這幾個月促成此事？外界未知政府做了多少功夫，確定的是有勞工顧問委員會資方代表支持凍結最低工資，認為此舉助僱主喘息，否則企業可能要結業。雖然勞顧會成員在商討最低工資一事上沒有決定權，但至少證明有僱主團體企硬立場，讓人猜疑其他僱主團體有相似看法。

政府不必「企硬」兩年一檢最低工資

最低工資四年不變，主因之一是檢討每兩年才進行一次。羅致光在網誌再着外界死心，重申一年一檢在法律上可行，行政上也不可行，包括要大量壓縮研究、分析及諮詢過程，或許要改以方程式調整水平。

社協連同十七個關注團體本月30日聯署向最低工資委員會提交最低工資水平50元時薪的建議。(莫家文攝)

相信最低工資委員會聯同政府部門也是認真履職，但若果他們可以參考公務員商討薪酬的程序，或許可以加快工進度，兩者同樣可以一年一檢。最低工資委員會每個商討最低工資水平的周期大概為一年半，包括每年6至7月的搜集資料期，以及兩年一度、在4至6月舉行的公眾諮詢期，調查單位約一萬個，僱員數目逾六萬名。委員會不遲於10月底交報告給行政會議，行會隨後決定最低工資水平，翌年5月生效。

相較之下，公務員薪酬趨勢調查是每年進行，以今次為例，整個程序約為半年，企業調查111家共13萬名僱員。在過往公僕獲加薪的年份，若果立法會拉布情況不嚴重，財委會在行政會議提交加薪法案後一兩個月通過政府撥款。

兩項調查未必可以直接比較，但其實最關鍵的數據收集只是佔檢討周期的其中一部分。就此，勞福局值得與最低工資委員會商討日後加密開會，切勿因為行政程序連累基層生活不繼。羅致光勸勞資雙方莫就最低工資水平企硬立場，政府亦無必要就一年一檢企硬立場。