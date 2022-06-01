要用治理的思維看香港

港澳辦常務副主任張曉明據報調任全國政協副秘書長，離開其工作逾30年的港澳體系，有資深建制派形容是「一個時代的終結」。值得思考的是，終結的是一個怎樣的時候，而迎來的又是一個怎樣的時代。



很多人都知道，彭定康與之前的多任港督都很不同。1992年來港的彭定康很有政治手腕，擺出親民的姿態，有「肥彭」的別稱，愛吃蛋撻的形象。而他之所以與別不同，其中一個原因在於麥理浩、尤德和衛奕信等港督都是殖民地部或外交部官員，但英國政府在六四事件後有意加速香港民主化，試圖鎖定香港日後的發展軌跡，因而選擇了派彭定康來港。

官員任用關乎佈局重點

彭定康作為民選國會議員、戴卓爾夫人內閣成員以及保守黨主席，馳騁西敏宮多年，政治技巧可謂其職業能力，自然勝任政治工作。而從這個事例我們亦不難看見，不同的背景和歷練帶來不同的能力，並且關乎官員任用的作用和佈局。

而北京主事香港事務的官員，向來亦以僑務、外交體系為主。廖暉是僑務辦出身，接替他的王光亞曾在外交部工作長達三十多年，來港前是曾任外交部黨委書記和中國常駐聯合國代表。至於張曉明則在1986年已進入港澳辦工作，長期擔任廖暉的秘書，及至2012年起出任中聯辦主任，並在2017年接替王光亞出任港澳辦主任。

至於首任中聯辦主任姜恩柱，也是外交部出身，來港前為駐英大使。個別中聯辦主任也有地方歷練，例如接替姜恩柱的高祀仁曾任廣州市委書記和廣東省委副書記，王志民則曾在廈門市和福建省工作。但整體而言，廖暉、王光亞至張曉明主管港澳辦的廿三年間，主事香港事務的也專業官員，非以地方治理經歷為主。

地方歷練有助完善治理

在2020年駱惠寧和夏寶龍分別出任中聯辦和港澳辦主任的時候，我們已指出二人是地方大員，久經歷練，「夏駱二人的出身已證明他們有別於一般的技術官僚，是可以擔起繁瑣政治任務的人」。加上現時張曉明離開港澳辦，中央治港的路線轉變便更加明顯。終結的是專業官僚的時代，而迎來的自然便是一個更加強調治理的時代。

當然，這個轉變並非現在才開始，早在兩年多年開啟夏駱新局的時候，治理便已成為管治香港的關鍵詞。以往香港的政治工作或許是聯絡建制派，統戰中間派，打擊反對派，但這些並不是當下治理的核心。治理要做的是改革經濟結構，從而化解其引致的社會問題，是要切實地讓人民生活得到改善。用日前總理李克強對候任特首李家超的話來說，是「解決市民大眾密切相關的、市民大眾要解決的民生難點痛點，總而言之要讓香港市民過上幸福美好的、過上更好的日子」。

治理既是治港者應有的思維，經濟及社會民生既成香港的最大政治，問題就是矢言開新篇的候任特首是否明白此道，並以有能力、有理念的司局長來達到目標。