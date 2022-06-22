屯元天大停電　民政局要以此為鑑

元朗朗屏中電電纜橋於周一（21日）晚上起火，導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，供電到周二（22日）早上才全面恢復。事故期間，相關的政府部門調動人手和地區資源應急，但政府沒有啟動緊急警示系統向市民通知事故，統籌能力值得質疑。即將上場的新政府必須從中學習，為各項基本服務中斷制定預案，特別是專責地方行政的民政及青年事務局。



政府在兩年前建立緊急警示系統，目的是在可能危及廣泛人命財產安全的緊急情況下，政府部門透過手機網絡發送訊息給市民採取應變措施。環境局副局長謝展寰及保安局局長鄧炳強在周二解釋，事故在局部地區發生，因此未有使用系統。

這回應實難說服公眾，因為事發時正值下班時間，不少當區居民仍在區外，他們需要考慮要否改變歸途，故不是一區的事。再者，突然大範圍停電是緊急事故，更影響食水和網絡，全港市民也應掌握官方最直接的訊息。鑑於不少區內市民表示手機網絡中斷，政府須與電訊供應商洽商，了解供應商的基站能否在停電下仍能傳送緊急警示。

起火現場情況。（讀者提供）

緊急系統不啟動 官員回覆難服眾

猶記得政府在今年3月首次使用系統，宣布伊利沙伯醫院成為新冠定點醫院。相比之下，大停電怎麼說也較醫院變陣更緊急，政府怎會把1.5億元的系統束之高閣？這令人擔憂政府在大停電之類罕見事故的跨部門統籌應變能力失效，各部門就其工作行動，例如警務處增派警力、消防處拯救困升降機、民政事務署開放臨時庇護中心等。

不論是否欠缺跨部門統籌，社會看見的就是政府在深夜才發新聞稿稱關注意外和啟動事故監察及支援中心，教育局的跟進速度也較其他部門緩慢。局方到今早6時44分才宣布天水圍11間學校停課，後來又多三間，但當時已有老師在上學途中，亦可能有學生和家長仍然受停電困擾，在猶疑應否提早出門。若果政府高層統籌得宜，或可督促教育局更早判斷，免得師生在最後一刻才知停課與否。

翻閱保安局的《緊急應變系統》文件，內容多以風雨火災等自然災害，海上救援搜索和核事故為例子。在停電處理方面，文件列出機電工程署盡快聯絡兩電搶修。也許因為兩電供電長期安全穩定，過往停電事故也是小規模和很快恢復，政府遂輕視停電的影響。政府剛宣布要求中電提交調查報告，但政府自己亦要反思過失和為停電擬備應變策略。

現政府出事 新政府警惕

在緊急時故當中，救援和維持治安是主要任務，消防處和警方採取主導角色，但緊急事故的工作也涉及傳遞政府訊息，動員地區組織力量，協助解決地區問題，這些就是民政局的職責。地區民政事務專員就要連繫區議員、分區委員會委員和其他地區組織，局長甚至要自行或要求政務司司長聯繫其他政策局，然而居民就是看不到此等協作。

現屆政府到了尾聲，施政卻接連令人失望，除了大停電應變不力，珍寶海鮮舫亦「失救」沉沒。就此，新政府更要從事故中汲取教訓。候任民政及青年事務局局長麥美娟日前會見傳媒時強調自己過往的地區工作經驗可以跟團隊和各位地區人士一起，「做好小區治理的工作」，「協助解決地區問題」。應對突發事故正是體現施政效能的機會，既然麥美娟有此抱負，她就要在上任後向政府要求檢討緊急應變措施，日後萬一緊急事故重臨，政府可以迅即應變，盡早發放必要資訊和提供基本服務。