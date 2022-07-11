穩妥推進健康碼　早日復常助通關

醫務衛生局局長盧寵茂周一（11日）出席疫情記者會，闡述「安心出行」實名制和健康碼的建議。按照他的計劃，獲發隔離令或確診者的「安心出行」會轉為紅碼，入境檢疫者會轉為黃碼，兩者均禁止進入高風險和需要脫口罩的場所。考慮到目前香港疫情升溫，而與內地及國際通關又為迫切，能夠更精準防疫的制度誠為好事。局長只稱編碼制度愈快愈好，惟始終未有實際日期，政府勿拖拉而錯失控疫時機。



盧寵茂解釋，現時有法例要求強檢和隔離，但未能確保所有人遵從，造成播毒漏洞。再者，為平衡放寬縮短酒店檢疫的訴求和外防輸入風險，政府要防止入境人士居家檢疫期間播毒。他認為現時曾到高風險地區者可到處去並不公平，而實名制和設健康碼有助精準抗疫和人性化檢疫，識別出高風險者，有利執法。此外，居家隔離者亦須在本周五（15日）起佩戴電子手環。

盧寵茂稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設紅黃綠碼的健康碼制度，認為「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制。」（資料圖片）

上屆政府走枉路 早日彌補利抗疫

「安心出行」自前年底推出起也一直未能阻止個案走漏，「望月樓」事件便是一例。後來政府推出疫苗通行證，上任創新及科技局局長薛永恆曾稱通行證足以達到實名追蹤目標，不會在「安心出行」實施實名制，但衞生防護中心在盧寵茂表態同日補充，疫苗通雖留有個人聯絡資料，但有時未必能聯絡上當事人。上月酒吧爆疫，有顧客未有遵從強檢公告檢測。他們最後被罰告票及強制檢測令，但已經事隔爆疫一段時間，病毒早有機會隨顧客流入社區。

兜兜轉轉，政府始終避不了要循實名制方向識別患者和高風險人士，盧寵茂的想法只是彌補過往一年多的缺失。若然政府當初果斷把「安心出行」配備實名功能，相信有助在去年和今年爆疫之初控疫，與內地相討通關不會波折重重。

具體訂通關日程 爭取市民支持

不少市民認為實名制、健康碼是對生活施加更多限制，但這兩項措施旨在減少染疫者和高風險人士與非染疫者的交集。要市民體會新措施是必要而且有好處，政府要把兩項措施連上與內地和外地通關日程。盧寵茂在記者會建議外地入境者以居家監察取代部分酒店檢疫日數，但沒有提及日子，更沒有提及會否透過新建議推動內地免檢疫通關。政府既然推動實名制和健康碼，就要把效用最大化，盡快實現與與內外地通關。

朗豪坊門口放有多個印有安心出行二維碼的展示板，方便市民。（鄭子峰攝）

誠然，有市民憂慮政府會濫用安心出行內的個人資料。近期河南政府官員把部分村鎮銀行存戶的健康碼變紅碼，雖然相關官員已被撤職、降級或警告，但或多或少令香港市民對設立「安心」實名制和健康碼有戒心，擔憂官員濫用數據。就此，醫務衞生局、政府資訊科技總監辦公室和私隱專員公署必須監督資料儲存妥當，並符合獨立第三方私隱影響評估和《個人資料（私隱）條例》。

一水之隔的澳門政府在前年5月已經實施健康碼制度，除了數次短暫故障外，至今大體運作暢順。健康碼縱未能完全阻擋疫情，但至少可以有助政府劃出管控區，近日幾輪全民核酸檢測找出的新增染疫人數，相當部分正正在包括紅碼局的管控區發現，在社會面的人數和比例有下降趨勢。香港的確診數字持續在高位，病床使用量日漸上升，新政府沒有躺平，調節控疫方法並兼顧通關復常，值得肯定。當政府正式推出新措施，市民應當多加配合。