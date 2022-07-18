01論壇．梁海明｜我們需要什麼樣的新區議會

行政長官李家超本月初曾表示地方行政改革必須在下次區議會選舉前決定，包括審視過往經驗。民政及青年事務局局長麥美娟上周六亦指出，地區行政改革現時在聽取意見的階段，未有定案。區議會的正常運轉，不僅關係社會民生，也關係民眾對香港特區政府乃至中央政府的感觀。對此，若要改革最能反映本港社會民生問題的區議會，特區政府或可考慮改革當前的區議會制度，成立新的「市政議會」。



來稿作者：梁海明



相信對大多數本港市民而言，天邊最大的事情都是小事，身邊最小的事情都是大事。不管是區域規劃發展、管理社區設施、舉辦文娛康樂節目，以至街道及街市的潔凈服務以及食物安全等，皆為市民最逼切關心的議題。若然特區官員未能以「市民的小事就是政府的大事」的態度去處理好市民「身邊事」，市民自然會質疑特區政府官員的施政能力，乃至對任命這些官員的中央政府產生不滿。

故此，在港區國安法、新選舉制度下，未來有關市政事務，若然能夠由一個貼近地區民眾、了解基層市民真正所需、由民選產生代表的地區行政組織管理，並且該地區行政組織能夠掌握獨立的財政資源，以便更靈活而直接的調配，提供市民所需的服務。相差若有這樣的機構，不但可舒緩特區政府施政的壓力，也可以更好地回應市民的貼身訴求。

政務司副司長卓永興領導地區事項統籌工作組。（卓永興Facebook）

香港細但人口不少 下放地區管理有利

畢竟，香港作為中國一個特別行政區，雖只有人口約740萬，看似「細」，但實際並不細。在全球224個國家和地區中，香港人口排名排在102位，高於丹麥（約580萬人）、新加坡（約560萬人）、挪威（約530萬人）、新西蘭（約490萬人）、愛爾蘭（約480萬人）等國家和地區。而且，香港特區政府要管理的政策範疇，也比一般地方政府要大、要全得多，譬如，香港需要自行管理財政制度、貨幣等宏觀經濟政策，還有醫療、社會保障制度，更擁有部份按《基本法》規定的涉外事務權。

因此，若能將地區行政事務從政府行政架構抽出，讓行政長官和主要官員集中精力區處理全港性的事務，讓地區行政機構來管理地區事務，無論對本港整體施政，抑或對地區社區服務，相信均大有裨益。

在上述考慮下，若然特區政府未來要為市民提供更加適合市民需要、更貼近地區民意的市政服務，不妨「大膽假設、小心求證」，考慮重新成立若干地區行政議會（回歸前，港英政府曾設有市政局，管理香港各類市政、衛生及康樂體育設施，包括市政大樓、圖書館、公園、體育館、運動場及博物館。譬如市民熟悉的紅磡體育館、伊利沙伯體育館，均由市政局興建，後於1999年因各種原因被「殺局」），將市民日常文娛康樂、以及食物環境衛生服務等政策管轄權，都下放到這些議會，並且令原由市政總署管轄的康樂及文化事務署、食物及環境衛生署重新向議會負責，此議會或稱為「市政議會」（Municipal Affairs Council）。

在設立這若干「市政議會」的時候，可以根據實際地區行政需求，以及今屆立法會的新選區劃分，以此決定和擴大市政議會尤其是新界市政議會的數量和區劃。

自負盈虧 市政議會管康文食環

對於「市政議會」的具體職能和運作方面，在參考回歸前市政局過往成功經驗，並根據時代最新變化，以及符合港區國安法和新選舉制度的條件下，或許可以考慮如下六個方面。

其一，應該涵蓋就區域規劃發展進行咨詢、管理社區設施、舉辦文娛康樂節目，以至街道及街市的潔凈服務以及食物安全等。為此，特區政府應提供穩定的財政資源，和相應的行政職權，以確保它能執行這些職能。

其二，香港當前的康樂及文化事務署、食物環境衛生署，建議應歸市政議會管轄，並根據實際劃分的情況，調整其內部的區域劃分。康樂及文化事務署和食物環境衛生署將繼續以政府部門的形式運作，兩署的署長繼續由首長級公務員出任。兩署職員的工資、薪酧、醫療、假期等開支，以及所有有關的活動開支，由市政議會財政支付。

其三，建議市政議會可以根據其法定職能，自行設立各事務委員會、管理局、工作小組與市政事務復檢委員會，所有有關行政費用將會由該議會支付。市政議會下設常任秘書處，處理所有行政事務，其秘書長應為首長級公務員。

其四，要籌備市政議會的成立，建議香港特區政府應該訂立相關法例，規定其權限與財政來源。一方面，建議香港特區政府可成立一個100億港元的市政基金，由市政議會管理，作為建立初期的啟動基金；另一方面，市政議會的其財政主要來源應該出自差餉，由香港庫務署代為收取有關差餉，每年財政轉付市政議會，以供負擔其所有開支。

通過差餉收入，以及在市政經營中每年賺取的收益，除去當年所有開支以後的盈余，全數撥入市政基金，如果當年出現赤字，則從該基金支付。此後市政議會須自負盈虧，特區政府不再會從經常開支預算中撥款。

其五，各市政議會有權編列本地區每年的財政預算，自行訂定活動開支的優先次序。至於其服務水平，建議考慮根據現行食物環境衛生署和康樂及文化事務署的服務承諾做出適當調整，制定新的指引。市政議會的財政預算獨立於特區政府其他部門，由各自議會製定，而預算必須公開透明。

其六，任何香港特區政府部門向市政議會提供服務，市政議會須為此向有關部門繳交相宜費用。所有市政議會和轄下的康樂及文化事務署和食物環境衛生署佔用的土地和屋宇，由政府發出歸屬令，撥歸負責部門管理。

至於市政議會與轄下部門在聯用大廈與政府合署內佔用的辦公室，按現行機制釐清管理責任，由佔用面積最大部門負責。香港特區政府撥給市政議會的土地，限定只用於其指定用途，改變用途須修訂歸屬令，該用途也必須符合分區計劃大綱圖的指定用途。

元朗區議會聯同元朗市分區委員會、天水圍南分區委員會和天水圍北分區委員會就早前大停電舉行聯合會議。（陳栢麟攝）

為政策局騰出時間定大政策

有理由相信，若能參考上述建議成立市政議會，將更加能夠服務市民、改善特區政府施政。這是因為一方面，市政議會更加能夠掌握民意，能夠對市政作出更好的監察。第二方面，市政議會在執行政策的時候，有足夠的民意授權，能夠落實爭議性比較大的地區性政策。第三方面，由於市政議會的議員從市政議會的各個選區產生，必然與其選區建立起鞏固而且長期的關係，往往比流水般轉換的特區政府行政官員，更加能夠掌握地區民情。

更為重要的是，由於市政事務需要日常巨細無遺地管理，市政管理部門（如食物環境衛生署）所屬的政策局必然疲於奔命。特區政府在過去回歸25年的經驗也顯示，當所有的市政議題都聚集到政府總部的政策局去，政策局局長惟有不斷就日常民生事務解套，因而減少時間處理全港性的大政策的制定和執行，間接導致香港經濟、社會發展停滯不前，不斷被周邊城市超越。

因此，若然將復雜且經常性的市政事務，撥歸代表民意的市政議會管理，可以讓政府各政策局更加專註於其他全港性政策範疇。另一方面，讓民意代表有機會參與到地區行政之中，掌握實質的行政權力，提供中層的政治參與機會，相信能夠有效培訓有實戰經驗的政治人才。市政議會也可以成為立法會和特區政府之間一個新的梯階，讓更多志從政、服務香港的有志之士發揮所長。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。絲路智谷研究院是由中外知名學者組成的公共政策研究機構，聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。文章的內容僅代表作者個人觀點，與其任職機構及香港01無關。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。