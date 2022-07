01論壇．徐士傑｜第三艘航母福建艦下水　命名含義深刻而複雜

備受矚目的中國第三艘航空母艦上月17日正式在上海下水,立刻引起世界各地的輿論關注。例如美國海軍新聞網就以「China Launches First Aircraft Carrier Which Rivals U.S. Navy’s」為題目報道和評論,翻譯過來或許就是「中國下水首艘可以媲美美國海軍航母的航空母艦」。美國海軍網站還在這則新聞報道和評論中強調,這是一艘與美國海軍福特及尼米茲級超級航母尺寸相當的航母,而且是世界上第一艘非美國的如此接近美航母的先進航母。該報道進一步地評論道,中國這艘003型福建號航母將進一步壯大中國海軍的能力,是中國海軍努力成為能在太平洋或全球活動的、真正的藍水海軍的一部分。



台灣《聯合報》也迅速報道,並引用美軍的評估說福建艦航母將在2024年形成戰力。新加坡《聯合早報》的重點報道提到中國第三艘航空母艦福建艦在中國第一顆氫彈爆炸試驗55周年紀念日舉行下水儀式,表明中國官方認為該艦和氫彈一樣,都是中國的「大國重器」,並分析到,中國003型航母取名「福建艦」顯示大陸不許台灣分裂出去的決心。



本文則試圖從科技及相關近代史的角度來簡單剖析中國003型福建號大型航母的複雜深刻含義。



來稿作者:徐士傑



以美國福特及尼米茲級超級航母作為參考,很顯然中國003型大型航母屬於技術含量極其複雜高端的大型航母。根據中國官媒如中國央視等的報道,福建艦舷號為「18」,是中國完全自主設計建造的首艘電磁彈射型航空母艦,採用平直通長飛行甲板,配置電磁彈射和阻攔裝置,滿載排水量8萬餘噸。

中國第三艘航空母艦下水命名儀式6月17日上午在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准,將這艘航艦命名為「福建艦」。(央視軍事視頻截圖)

福建號採直流電 電磁彈射技術或超美

相比中國的第一艘航母遼寧號和第二艘航母山東號,福建號航母徹底摒棄掉了戰機滑躍起飛模式,也沒有採用美國尼米茲級的蒸汽彈射模式,而是直接採用了最先進的福特級航母的電磁彈射模式。單就飛機電磁彈射起飛這一技術而論,福建艦直接趕上甚至超越了當今世界最先進的電磁彈射技術。據說福建艦全艦採用的是「直流電技術」,而福特級航母則採用的是「交流電技術」。像福建艦和福特級航母這樣的超過8萬噸的超大型艦船,採用電機推動和進行電磁彈射幾十噸重的重型戰機及大型預警機,所需持久及瞬間電力(電流乘以電壓)都非常巨大。

當然,無論是採用直流電技術抑或是交流電技術,技術上都非常複雜和困難,也都各有優缺點。從相關公開的學術論文和專利來看,中國在大型電推船舶用電力應用及管理技術方面,傾向於直流電技術。如前所述,電磁彈射重型戰鬥機所需要的瞬間能量巨大,這需要非常強大的電磁快速儲能、釋放以及消熱等能力。如果福建艦採取的是常規動力(能量主要由燃氣輪機提供)而不是福特級航母所採用的核動力,則福建艦將燃氣熱動力轉換成電磁能及其管理系統將非常有效及技術高超,在這些方面中國的技術能力或已趕上甚至超越美國。

此外,福建艦的指揮艦島明顯顯得尺寸小巧而精致,據說這是因為在世界上首先採用綜合電子桅桿的結果。福建艦據說還是世界上第一個採用有源相控陣火控雷達來控制近防武器的航母。中國的有源相控陣雷達技術已使得中國的預警機技術處於世界領先水平。從美海軍網站的相關評論來看,福建艦已在某些技術方面明顯使美軍感受到了前所未有的壓力。

中國第三艘航空母艦福建艦據說採用直流電技術,有別於美國福特級航母的交流電技術。(人民海軍視頻截圖)

戰力遠超遼寧山東艦 惟遠未及福特級

眾所周知,航空母艦的戰力主要來自所攜載的艦載戰鬥機等。福建艦所攜載的艦載機應該包括電磁彈射型殲15雙發重型戰鬥機,以及可搭載在遼寧及山東艦前兩艘航母上所無法起飛的空警-600固定翼預警機等。有分析家相信,福建號航母還可能搭載已完成試飛的殲-35艦載隱身戰機,以及攻擊-11無人機或彩虹-7隱身無人機等大型無人戰機。根據有關報道分析,空警-600預警機最大航程可達3000公里,不但能為福建艦及其編隊提供1500公裏的警戒範圍,而且還能為編隊中像055型萬噸級驅逐艦上的鷹擊21高超音速反艦彈道導彈提供目標導引,堪稱中國航母編隊的戰力倍增器。可以肯定,福建艦航母的綜合戰力將大幅超越遼寧艦和山東艦。

此外,據報道鷹擊21型反艦彈道導彈已經裝備到了中國的055級萬噸級驅逐艦上,這是中國將其獨有的東風21等型陸基反艦彈道導彈技術進行改進而上艦的。如果福建號配備2艘055級攜帶有鷹擊21型反艦彈道彈道,將使得中國的航母編隊在中國近海就能對2000公里外的包括航母在內的大型移動艦船進行毀滅性打擊。

雖然福建艦的建造下水已使中國的航母技術邁上了一個新的台階,而且所攜載的固定翼預警機具有指揮引導攜載鷹擊21型反艦彈道彈道等的大型戰艦進行遠程攻擊的能力,但無論是在噸位,還是在動力的產生能力方面,福建艦和美國福特級航母(採用核動力)還有一定的差距。何況福建艦還需要至少兩至三年的時間才能形成一定的戰鬥力,而美國的航母都已經進行戰鬥巡航值班若干年了。

國務委員兼國防部長魏鳳和在香格里拉對話會上表示,如果有人膽敢把台灣分裂出去,中國軍隊一定會不惜一戰、不惜代價,一定會打到底。(AP Photo/Danial Hakim)

印證為台灣「不惜一戰」的決心及能力

報道指中共中央軍委將新航母命名為福建艦,而不是此前輿論分析的江蘇艦或湖北艦,也大大出乎很多人的意料。有學者認為,中國中央軍委將003型新航母命名為福建艦應該是與福建的戰略地位和地緣意義有關。福建直接面對台灣,位於台灣海峽的西邊,處於連接中國東海和南海的戰略要沖地帶。台海局勢持續緊張,美國遏制中國發展以阻止中國可能超越美國的戰略需求而爆發軍事沖突的可能性不斷增大,在此等背景下,中國官方將003型新航母命名為福建艦,應該有中國官方絕不允許台灣從中國分裂出去的意圖,也可以印證中國防長剛在新加坡香會上所宣稱的為台灣「不惜一戰」的決心及能力。

對於003型新航母被命名為福建艦也有另外的分析,謂之之所以第一艘航母被命名為遼寧艦是因為銘記中日甲午海戰之大東溝海戰,而第二艘被命名為山東艦是為了銘記中日甲午海戰之威海衛海戰,第三艘新航母被命名為福建艦則是為了銘記中法馬江海戰。這幾場發生在中國清朝末年中國水師與外國海軍之間的海戰都使中國的參戰水師遭受到了毀滅性的打擊。中日甲午海戰導致了大清北洋水師的全軍覆滅,而中法之間的馬江海戰也導致大清福建水師的幾乎全軍覆滅。這幾場發生在中國近代史上的海戰對於中國的打擊不可謂不慘重。因此,如此的命名分析不無一定的道理。

中國航母主要針對美國海軍

而且該分析還預測,中國的第四艘航母可能被命名為廣東艦以銘記中英鴉片戰爭,而第五艘航母則可能被命名為江蘇艦以銘記喪權辱國的《南京條約》。這樣的分析顯然超越了福建艦只針對台灣的狹隘定義,因為以中國目前的軍力及技術以及台灣目前的軍力水平,攻克台灣並不一定需要航母。顯而易見,中國的航母發展主要是針對外國海軍的,或者可以說主要是針對美國海軍的。

作為本文的結語,小作想要強調的是,中國003型新航母福建艦的建造下水及命名,意義重大,科技含量及集成技術則代表了目前中國的先進技術之大成,而命名的政治含義等也復雜和深刻。總之,中國的航母發展及命名的技術含量及政治含義意義深遠且複雜,與其它中國正在實施建造的重大戰略技術平台如中國太空空間站建造、登月飛船建造、新型隱身超音速戰略轟炸機、太空軌道轟炸機等一起,將用於中國維護其主權、安全與發展利益,以支撐中國的民族復興和國家發展,未來10年內或可真正形成與美國可完全分庭抗禮的G2世界。

作者徐士傑是香港大學物理系教授和復旦大學光科系特聘教授,研究領域是固體光物理以及激光光譜學。標題為編輯所擬,原題為「中國第三艘航母『福建艦』下水,科技集成和命名含義深刻而復雜」。文章的內容僅代表作者個人觀點,與香港01無關。



