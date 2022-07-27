建公屋提速、提效更要提量

財政司副司長黃偉綸近日主持了「公營房屋項目行動工作組」第二次會議，進一步討論提升及加快公營房屋整體供應的具體工作路向，同時又審視了加快未來部分公營房屋項目落成的措施以落實「公屋提前上樓計劃」，以及研究如何透過應用「組裝合成」建築法及加強不同部門協作來達到「提速」、「提效」效果。



行政長官李家超當初在參選政綱表示，他會帶領新一屆政府以「提速、提效、提量」作為目標，加快造地建屋速度、縮短公屋輪候時間，而工作組正是此理念下其中一項政策措施。不過，無論政府當局早前為工作組首次會議擬備的新聞稿，抑或黃偉綸在社交媒體上發文介紹第二次會議，都沒直接提到公營房屋「提量」一事。

公屋提量也應提上議程

工作組月初成立的時候，政府文件就指出它的職權範圍以監察項目進度、加快建造入伙為主，但當中末尾仍謂一項工作組要「探討及制定措施以增加公營房屋的供應」，亦即「提量」同樣應該視作該組目標之一。只是文件同時標明這項任務將限於「除另一統籌組負責的增加土地供應的相關措施外」，而該統籌組即由財政司司長陳茂波領導的「土地及房屋供應統籌組」。

至於統籌組的職權範圍，政府文件說是「在宏觀層面監督不同來源的土地供應及公、私營房屋供應」，然而統籌組的具體組成明明已經囊括了房屋署、水務署、渠務署、社會福利署署長以外工作組所有成員。針對公營房屋項目的工作組，沒有理由將公屋「提量」一事完全假手於形同自己半個分身的統籌組，忽略社會上呼籲增建公營房屋的訴求。

短期增建不能單靠速效

在兩組召開首次會議前，陳茂波曾於一場典禮致辭說：「公營房屋項目行動工作組，則由黃偉綸副司長主持，會以提速、提量、提效為目標……把部分的單位提早完成，以提升未來五年內的整體公營房屋的落成量」。有關說法難免令人憂慮當局設想是將「提速」、「提效」擴大解釋成為短期「提量」，單純將第二個五年期公營房屋提前落成，結果整體並無額外增建單位。

再如同為工作組及統籌組成員的房屋局局長何永賢，不久前她在一次傳媒訪問表示在建屋量、居住質素兩者權衡下，自己認為目前「提量」的優先度更高，可是她接連提出的壓縮策劃流程與研究加快時間等具體工作方向，本質都是朝向「提速」、「提效」，一樣沒有處理真正意義上的公營房屋總體「提量」問題。

工聯會舉行慶祝香港回歸25周年暨地區服務處成立30周年啟動禮。圖為陳茂波。（政府新聞處）

多管齊下解決房地短缺

其實想要公營房屋短期「提量」，絕對不限於間接的「提速」、「提效」選項。最近房屋委員會便申請放寬東涌103區地積比率及建築物高度限制，藉此增加當地公營房屋興建伙數。此外數年前天水圍港鐵站上蓋的私人住宅項目流標，結果改建為居屋屏欣苑，從改劃及落成入伙剛好也是五年左右。這些都屬於短途「提量」有方的例證，當局應該考慮擴大使用才對。

當然我們若要增加長遠房屋供應，確保充足土地仍為繞不開的障礙。從北部都會區、重建工業大廈到擴大使用《收回土地條例》等，老早已經有大量中、長期工作選項建議可供一眾主事官員選擇。無論是用工作組、統籌組抑或其他名義，他們最重要的還是拿出實際行動「破難而進」，別再耽擱問題。