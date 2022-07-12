解決土地房屋問題　財政司何須再等再研？

財政司司長陳茂波出席電台節目，被問到會否重推上屆政府放棄的「一手樓空置稅」，他回應稱不排除「有需要時會做應該做的事」。另外，他在剛過去的周末又發表了網誌文章，表示「土地及房屋供應統籌組」、「公營房屋項目行動工作組」將於本星期召開首次會議，又強調今屆政府會「以務實有為的態度，著力改善民生」、「為實現市民對美好生活的嚮往而竭誠奮鬥」。



組建這兩個處理土地、房屋問題的小組，是在4月底由行政長官李家超在其參選政綱提出的構思。特區政府上星期三（7月6日）公布兩個小組的具體職權範圍及成員名單，當中「統籌組」由財政司司長陳茂波主持，「工作組」由財政司副司長黃偉綸主持，前者更加明言將會取代以往「土地供應督導委員會」的工作。

陳茂波出席「國家主席重要講話精神」座談會。（政府新聞處）

統籌房策原地踏步多年

「土供會」的前身為2010年11月成立的「房屋用地供應督導小組」，負責統籌各政策局、政府部門在提供土地方面的工作，以達到政府就房屋供應所訂定的目標；到2013年2月它改組為「土供會」，又稱會全面統籌不同用途土地的開發、供應計劃和調整土地供應以應對需求變化。由此可見，過去其工作範圍既已突出了房屋問題，但同時又遍及各種用途土地。

2012年至2017年間擔任發展局局長的陳茂波，毫無疑問曾是「房供組」、「土供會」主要成員。奇怪的是，近日他卻煞有介事強調「統籌組」的工作範圍更加廣闊，要同時督導土地、房屋供應與審視經濟、政府、社區和各類設施用地的需求，但其實這些職權老早就是「房供組」、「土供會」負責範疇，並非現時「統籌組」突然增設的事項。

除此之外，官員稱「統籌組」要採取「基建先行」和「創造容量」發展方針，以及落實精簡發展程序相關工作，這些皆屬沿襲往屆政府所為。2016年初梁振英在《施政報告》答問會上便指建屋「基建先行」，到同年底「創造容量以達致可持續發展」被列入《香港2030+》三大元素之一，而在2017年10月林鄭月娥亦已宣佈成立精簡發展管制督導小組，故此全部均非新猷。

房屋問題需要系統性改革，把整個香港的土地規劃系統重新設計和配置，在政策層面上進行大刀闊斧改革，才能解決實質問題。

新瓶舊酒無助解決問題

由「房供組」、「土供會」去到「統籌組」，十餘年間統籌組織的變化無助於明顯化解房地短缺問題，相反情況在此期間甚至還進一步惡化。雖然新一屆政府主事官員以舊人居多，但若他們真想「務實有為」處理土地、房屋問題，那就必須摒棄既有的政策措施與管治思維限制，並且拿出一系列大膽創新的改革，才有可能扭轉這種情況。

舉例來說，坊間建議過廣泛利用公權力徵收未發展的私人土地，上屆政府儘管亦確實有擴大徵引《收回土地條例》，但其力度依然跟各界的期待存在頗大落差。與此同時，很多意見也主張市區重建局應該在建造公營房屋方面扮演更大的角色，可是當局似乎對此始終未見足夠重視，而現時或許正是一個作出轉變的時機。

更進一步的話，港府不妨考慮參照新加坡的「組屋」政策或是加拿大的「投機及空置稅」設計，前者等同將公營房屋提升為滿足基本居住權的措施，後者就是直接打壓任何形式炒賣房屋。

歸根究柢，「有需要時會做應該做的事」、「務實有為」或「著力改善民生」等，其實本來並不是奇特的要求，而是任何管治者理所當然要做的事情。偏偏近年治港者無力解決房地短缺等難題，持續拋出新瓶舊酒式的措施敷衍應對，導致此等理所當然之事也被他們當作什麼宏大目標。希望這次政府換屆，能夠真正帶來改變。