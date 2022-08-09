復甦經濟與防控疫情兩不誤

政府由周五（12日）起縮短海外或台灣抵港人士的七天酒店檢疫期至「3+4」，即三天酒店檢疫加四天居家醫學監測，配合「紅黃碼」出行限制。消息一出，有市民已經向旅行社查詢旅遊安排，不少商界代表預期能恢復部分經商人員往來，但仍期望早日達致零檢疫。鑑於疫情升勢未止，公立醫院醫療負荷漸重，復常過程要按部就班，還請商界耐心等等。



酒店檢疫期一直是困擾香港與境外的人流往來的重點，即使由最長的21天減到此刻的七天，機場入境旅客數字也只是回升至日均5,000人，人數只及2019年下半年的一成左右。不時有跨國公司把地區總部由香港移至其他地方，若情況長此下去，香港作為國際金融商業中心的地位會繼續被削弱。行政長官李家超表示「3+4」方案有助在風險可控的情況下維護民生活動和香港的競爭力，盡量給社會最大動能和經濟活力。四天醫學監測可在家居或一般酒店進行，期間容許外出上班上學但不能進入食肆和酒吧等。

酒店檢疫期會縮短至「3+4」，入境人士要更新安心出行程式，並實施紅黃碼制度。(李澤彤攝)

料先受惠短期商務客 要零檢疫還看疫情

從經濟活動而言，最佳情境當然是完全不用檢疫，旅客和本地居民一到埗就可以外出活動。此外，若境外人士先短暫停留香港再回內地，他們仍然合共酒店檢疫十天，時間金錢成本仍然較大。但酒店檢疫期由七天縮減至三天，已大為便利商務旅客。香港總商會總裁梁兆基便指出這會吸引短期商務客來港，因為他們以往來港後一般會在酒店休息一兩天才開始工作，故三天酒店檢疫期可以接受。例如貿發局主席林建岳引述外國朋友指，當酒店檢疫期減至兩、三日，他們會考慮來港參展。多了入境商務旅客，將可提振本地經貿活動、生意，以至消費。

再者，控制疫情仍是首要任務。政府交代了入境人士在酒店檢疫期測出染疫的比例仍佔全體入境人士的約2%，雖然比例不高而且出行受限，但人數會隨着客流增長，足以透過傳播而加劇現時正在上升期的疫情。再者，現今入住公院的患者較一個月前增加七成至1,500多人，部分非緊急手術已被減少。政府在現階段縮減而不取消酒店檢疫期，是對整體市民健康負責任。

林建岳認為政府放寬入境檢疫安排是新一屆政府展開新氣象，貿發局表示歡迎及鼓舞。（資料圖片）

政府推動復常可分行業及活動

香港最終必然走向全面通關，時間則要視乎疫情走向，醫務衞生局局長也坦言無辦法此刻承諾。但在即將推行的「3+4」和零酒店檢疫中間，政府仍可有多道板斧促進人員往來和活動，細分不同行業安排。說回展覽業，由於展覽場所屬於「主動查核」的活動場所，入境人士檢疫期間不能進入。就此，政府可以考慮放寬參展商和訪客的限制，容許他們在接受醫學監察期間到達場地。對於11月舉辦的金融峰會，有指參與者爭取免檢疫，政府可以中間落墨，反建議訪客點對點來往酒店和會場。

而對於仍然最受酒店檢疫打擊的入境旅遊和跨境旅遊運輸等行業，政府要繼續提供支援，例如補貼車輛支出和優先聘請他們擔任檢疫設施員工等。當然，政府最重要的通關任務，仍是爭取縮短到訪內地的檢疫期，惠及中外商人和就學探親的市民。如果外地旅客到港後檢疫而不離開酒店，經核酸檢測證明陰性後，可以免去內地檢疫期，定必有助通關。

政府在疫情較早時期被批優待個別公眾人物免檢疫訪港，但時至今日，政府可以透過密集的檢測、手機程式和統計數據，加上繼續推高疫苗接種率，有助管控社區疫情，故官員可以按行業和個別活動有不同檢疫安排，平衡經濟和疫情風險。