01論壇．劉仲恒｜醫療業進入革命性創新階段

幾個月前，一家歐洲醫療科技公司的全自動化醫學影像人工智能獲得了歐盟認證，是首個獲認證的醫學人工智能項目，可以用人工智能全自動掃描並分析病人的肺部X光片。



來稿作者：劉仲恒



現時，互聯網、大數據和人工智能和各行各業在業務運作上的融合日益密切，很多可以通過將業務數碼化、網絡化、智能化來提升產業技術的行業，都全力嘗試將營運數碼化和智能化，在醫療業尤其如是。例如可以通過醫療流程的信息化和累積海量的數據，將機器學習、人工智能等信息技術應用到醫療業裡。又例如通過研發自動化儀器來降低醫療成本和提高實效，藉著減低人力依賴提升醫療安全性。有或者可以利用納米材料、新合金、塗層技術、高分子化合物等全新材料作為植入物，為不同疾病提供新的解決方案。其實，這些只是部份的例子，隨著科技創新日新月異，醫療業絕對可以通過「醫療+X」模式，跟不同科技配合，創造出全新的技術革新和業務增長模式。

「醫療+X」需政府扶持

作為一個行業，醫療技術一直在創新，但近來的發展速度明顯加快。就以對上十年為例，我們看到腫瘤免疫細胞療法的應用、基因編輯技術的發明、人類腦機接口的成功和對幾乎所有蛋白結構的預測。筆者相信，「醫療+X」模式只會進一步加快醫療技術的發展，很可能在未來很短的時期內，出現革命性的發展。

醫療健康涉及每一個人，因此，醫療業這種「醫療+X」模式的革命性發展肯定會創造無限商機。雖然「醫療+X」模式前途無限，但落實起來不無危機。在發展前期，需要巨額的資金投入來進行研究，然後要有政府保護性和鼓勵性的政策支持，才能成功孵化。然而，研究和孵化的新技術未必成功，即使成功，其商業應用價值也可能存在很大的分別。再者，業務還可能碰上行業低谷或業界競爭等問題。所以，筆者認為，如果沒有政府扶持，想通過「醫療+X」模式獲得成功，機會是相當渺茫的。

香港在《2021年世界數碼競爭力排名》裡位居世界第二、亞洲第一，特別在上游方面的基礎研究能力很強。特區政府目前正就2022年的施政報告進行公眾諮詢，筆者覺得政府應該善用本港在創科基礎研究方面的優勢，通過資助和跟頂級科研機構合作推出孵化計劃，全力推動香港在「醫療+X」模式方面的發展。

作者劉仲恒是放射科專科醫生及團結香港基金顧問。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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