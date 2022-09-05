日前報章有文章指出「國安法的案件，獲批保釋的，鳳毛麟角」。那得看大家怎樣理解「鳳毛麟角」。例如47人初選案之中13人獲得保釋，少，但不是絕無僅有。那麼何俊仁在上月獲批保釋，又何奇之有？



《港區國安法》第42(2)條規定，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。而根據終審法院在黎智英保釋案的裁決，這條法例比起一般的刑事保釋審批「具有更嚴格門檻要求」，令涉及危害國家安全的案件要採取更嚴格的保釋條件。

國安法非完全不許保釋

但即使如此，也不代表被告不能保釋。在法律層面，《港區國安法》第四條規定「應當尊重和保障人權」，第五規訂明「任何人未經司法機關判罪之前均假定無罪」，而終審法院亦釐清了第42(2)條中的「繼續」並不隱含被告有罪的假定；在應用層面，特區法院過往亦曾批出保釋。雖然黎智英的保釋申請被駁回，但何俊仁不是黎智英，沒有人應當以為何俊仁必然不會獲准保釋。

根據終審法院釐定的程序，法官須考慮一切相關的因素，甚至包括在審訊中未必會被接納為證據的資料。換言之，何俊仁的個人背景、過往言行，甚至還押時間及健康狀況等也是法官批准保釋時候的考慮因素之一。考慮到何俊仁涉及的案件與初選案不同，加上其過去支持香港民主回歸、參與支聯會時強調愛國等，這次高等法院原訟庭法官因「有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為」而批出保釋，看起來也是合理的判斷。甚至乎將來更多涉及國安的被告獲得保釋，或者被控方或司法機構區別對待，也不會是沒有道理。

行之兩年應逐漸適應成熟

當然，保釋審批涉及對未來的風險評估，不同法官或許有不同解讀。早前裁判官不信納何俊仁不會危害國安，但高等法院法官信納，若然律政司要上訴，也沒有人能說得準會否再有變數。畢竟法官是否「有充足理由相信」，須考慮的因素和資料眾多，涉及一定程度的主觀判斷。但香港既有成熟的上訴制度，我們應該相信司法機關的把關。尤其《港區國安法》實施至今已逾兩年，法院也應累積了一定的經驗審理國安案件。

值得留意的是，關於保釋的第42(2)條乃緊接着第42(1)條，訂明國安案件須「公正、及時辦理」。照道理，若然案件能愈快審理，被告即使不獲保釋，但還押的時間亦能盡量縮短。相反，若然案件拖延愈久，被告而最終罪名不成立的話，不批出保釋的問題便會愈大。由此可見，《港區國安法》第42條的兩款規定理應同時落實，不能顧此失彼。

其中為人關注的47人初選案，多名被告還柙近一年半。高等法院在4月建議下級法院進行管理聆訊後，司法機構及律政司似乎也加快了進度，但目前案件預計明年中才開審，被告屆時便已還押近兩年半。這不但對無罪假定的被告不公平，坊間亦憂慮被告因為還柙時間過長而放棄抗辯，可見不及時的辦理會導致有不公正的風險。律政司司長林定國早前回應初選案時既表明「遲來的公義並非公義」，那他既肩負促進法治和司法公義之責，作為公眾利益維護者，實有必要令國安相關案件得到公正和有效辦理。