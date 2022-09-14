白居二成交創新低　居屋也需要壓炒風

撰文：湯文詩
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房屋委員會近日回應本地傳媒的查詢，指出對上一期「白表居屋第二市場計劃」（「白居二」）截至今年7月底成功購入單位僅得約2,000宗，僅佔整體4,500個名額的不足一半。由於當局發出的「購買資格證明書」存在一年有效期時間限制，意味着這期計劃可能有很多人在攪珠中籤及揀選單位後，最終並無完成交易。

「白居二」始於2012年，時任行政長官梁振英宣布容許名符合「白表」資格人士在居屋第二市場購買未補價單位，其後房委會在2013年及2015年先後為此推出了兩輪臨時計劃。到2017年，繼任行政長官的林鄭月娥決定進一步將計劃恆常化，因此其後除了新冠疫情肆虐的2021年外都有推出年度「白居二」計劃，近幾年更加吸引了逾10萬宗申請。

白居二的攪珠結果，圖為所有中籤號碼的排序。（房委會直播截圖）

奇怪的是，儘管「白居二」計劃的申請反應相當踴躍，後續完成交易比例似乎卻又跟此不太匹配。像2015年與2018年兩期計劃，最終完成交易比例分別高達64.64%和56.72%，但是近來的2019年與2020年兩期計劃，至今完成交易宗數比例依然不足一半，最新數字更是再創新低，這種情況跟申請人數反映出來的熱烈需求形成很大對比。

交易減少存在制度原因

近幾年的社會動亂、新冠疫情以及經濟衰退，難免對「白居二」單位交易產生一定影響，不過除了這些新近因素之外，有關現象背後可能還有更長遠的制度原因：那就是房委會為居屋單位提供的按揭貸款保證期僅及首次轉讓起計30年，而銀行及財務機構批出「白居二」交易按揭時，也因此一般採用30年減去樓齡作為衡量按揭還款期的標準。

偏偏由於當局曾在20年前的2002年停建居屋，加上近年祭出各種限制轉售新居屋的措施，所以實際能夠在第二市場流轉的單位，必然便以按揭貸款保證期及還款期較短的老舊單位為主。今年6月，前任運輸及房屋局局長陳帆就向立法會議員表示，居屋未補價單位裏剩餘保證期在10年或以下的約有76,000個，亦即超過七成之多。

按揭貸款保證期和還款期較短的居屋單位，自然會讓買家需要承受較大風險。常見情況就是銀行往往在房委會保證到期時將成數下調，並且要求買家按照當下樓價補回差額；至於那些超過30年樓齡、無房委會保證的單位，銀行弓般更只提供六成以下按揭，並且要求進行壓力測試。對設有入息、資產限制的「白居二」申請者來說，以上問題都帶來難以負擔的壓力。

據了解，有21%的「白居二」買家，其每月按揭還款額，竟佔其入息比例一半或以上。（資料圖片）

炒價過高才是問題根源

然而，相對於房委會保證期與銀行按揭安排，「白居二」中選者放棄購買資格的根本原因，恐怕還是有關單位樓價持續飆升、高企不下。翻看居屋第二市場成交記錄，可以看到許多未補價單位的呎價已經達到5位數；假若再計回補價折扣率，個別案例實際呎價甚至能夠衝到2、3萬元，超越同區私樓水平。如果單位基礎價格水平不是高得如此難以負擔，首期成數高低與按揭還款期其實都不會構成很大影響。

根據香港都會大學人文社會科學院公共及社會政策研究中心編製的《都會居屋價格指數》，居屋第二市場單位交易價格指數從2006年1月的38.85，急增至今年7月的189.95，其間升幅高達4.9倍，跑贏同期差餉物業估價署統計二手私人住宅單位售價指數升幅的4.1倍，以及中原樓價指數估算二手私人住宅樓價升幅的3.4倍。

無論「白居二」、整個第二市場抑或是資助房屋，理應都是讓有需要的市民以可負擔價格來自置物業居住，但特區政府、社會各界後來似乎都默認它是幫助「累積財富」，逐步失卻政策原意。為了讓它們能重回正軌，房委會短期內應該檢視延長保證期、增加「白居二」成功交易機會，同時又得考慮完全將第二市場與公開市場分割開來，穩定未補價居屋單位的價格走勢，別讓它再充當炒樓階梯的第一級。

房屋政策要分莊閒收回高球場建屋才能體現李家超政府的施政價值內地香港樓市不同　調控需要各師各法
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