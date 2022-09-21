01多聲道｜「政治自嗨」將讓金馬走入絕路

最近古天樂的《明日戰記》、黃子華的《飯戲攻心》在本港叫好又叫座，看電影成為不少香港人的中秋家庭活動。此刻卻傳出香港影業協會連續第三年向全體180多家會員公司發信，提醒會員對是否出席或參賽將要舉行的台灣「金馬獎」頒獎典禮要三思而行，因為該比賽日趨政治化，恐與藝術主題不符。



來稿作者：楊莉珊



華語影壇有三大電影獎：香港「金像獎」、大陸「金雞獎」還有台灣「金馬獎」，三個活動代表華語影壇的最高水平。三個平台雖各有特色但也互相捧場，共同給華語電影人搭建更高大的藝術舞台，也啟發更多藝術靈感，讓三地電影粉絲可以看到不同視角的新鮮作品，也讓三地電影人享有更寬大的市場。

電影是兩岸三地的文化交流

電影代表生活，三地電影的互相交流與認可，代表著兩岸三地文化的高度交流，對促進兩岸民間情感的融洽很有幫助。藝術魅力本來也可以打開政治隔閡，例如「金馬獎」組委會1995年為大陸動作巨星李連傑頒發「大陸人士特別獎」，翌年更歡迎大陸電影業報名參賽，不僅帶動了大陸電影業的快速發展，也為台灣電影工作者打開一片前所未有的大市場。

「金馬獎」的發展離不開大陸和香港電影業的支持，這樣說法毫不誇張。資料顯示，上世紀80至90年代20屆「金馬獎」影帝，只有5屆來自台灣，其餘都是香港影星。大陸電影在「金馬獎」同樣發光發熱，以2018年第55屆「金馬獎」為例，23個影片及個人獎項中，大陸電影共獲得14個，佔比超過61%。

民進黨令金馬獎失陸港關注

但善於操作意識形態的民進黨，自蔡英文執政以來屢次將政治黑手伸入兩岸不同領域的交流，繼經濟貿易、青年交流等領域後，電影也不能免，特別是國際能見度較高的金馬獎。2018年的頒獎典禮上，島內紀錄片導演傅榆借領獎機會公開發表台獨言論，讓在場所有大陸與香港演員感到愕然與被冒犯，當年籌委會主席李安導演也深感尷尬。兩岸公眾也意識到，政治黑手可以無視藝術的單純而肆意干擾，大陸電影界自當年開始也大幅減少參加金馬獎的活動，讓金馬獎在內地與香港漸失關注。

而去年金馬獎更將「港獨」題材作品《時代革命》定為最佳紀錄片，有鼓吹港獨之嫌，又一次引發大陸方面的抨擊。香港影業協會提醒會員，地緣政治日益緊張，嚴重影響兩岸四地文化交流，而近年「金馬獎」得獎者發表與電影藝術不相關的言論，將政治與電影混為一談，希望會員謹慎處理，以免殃及池魚，捲入無謂的糾紛，得不償失。

李安在2018年的風波後呼籲「電影回歸藝術」的言論值得兩岸三地電影人反思。如果電影創作不以藝術為初心，非要刻意揉入政治意圖的話，那便如毒品一般，縱然會有一剎那的亢奮，但長遠的後遺症將讓整個獎項失去健康的發展。金馬獎之所以能見度高，那是因為一直以來可以在一個頒獎典禮匯集兩岸三地的影視菁英，但若因政治原因而「關門自嗨」，失去包容與多元化的特色，那才是該獎項的最大損失。當金馬被大多數觀眾慢慢忘記，也就注定走入歷史的宿命。

作者楊莉珊是全國政協委員、香港九龍東區各界聯會常務副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。