施政報告｜提高治理水平　李家超還缺少一樣

特首李家超繼成立四個工作組以應對跨代貧窮、地區環境衞生、公營房屋供應和土地房屋統籌之後，在《施政報告》中再宣布成立超過二十個組織架構以完善治理體系，以及優化公務員管理制度，有望提升治理能力。但要做到國家主席習近平所希望的提升治理水平，特首還缺少一樣——治理觀念。



粗略點算，《施政報告》提及將成立的組織架構超過二十個，包括特首領導的融入國家發展大局督導組和北部都會區督導委員會，用於搶企業、搶人才的人才服務窗口、引進重點企業辦公室、香港投資管理有限公司、內地和海外經貿辦的招商引才專組，還有特首政策組、基層醫療健康管理局、多個委員會等。這還未算上工業和中醫藥發展兩個新設專員，以及發展局、房屋局等政府部門內的新單位。

完善決策機制 有效監督問責

解決問題的確需要有效的架構組織。例如衛生黑點便涉及多個政府部門，需要跨部門指揮和行動。發展北部都會區涉及的，更可能是全部、共十五個政策局，不可能不從特首、司長的頂層策劃。而有了專責的組織平台或官員，權職亦因而更加清晰，特首自然可以續效指標（KPI）等工具監督進度和成效。有督促，有問責，治理能力得到發揮，治理效能自然增強。

然而，有了北部都會區督導委員會，特首可以任用有能力的官員承擔工作，又能夠監督問責，這是否代表北部都會區便能順利發展，讓市民安居樂業？我們如何能令北部都會區有可負擔的房屋，有優質的就業機會，不會淪為比不上九龍、港島的二等地區，又不會被炒貴地價樓價？關鍵在於習近平七一講話中提及的治理觀念。

國家主席習近平在7月1日指出，「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來。」。（聯合採訪／美聯社）

香港失治源於政府市場失調

「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來。」大體而言，香港的治理問題都是源於政府和市場的關係失調。前中央政策組首席顧問顧汝德在形容香港為「失治之城」的時候，羅列的土地房屋供應斷層、公營醫療系統瀕臨「爆煲」、專上教育苦陷資源缺失等問題，成因其實都離不開政府錯誤放任市場。近一點說，政府在新冠疫情期間推出保就業計劃，卻保了企業而未能保障所有勞工，以及今年二、三月公立醫院崩潰，私家醫院卻未盡全力收治病人，莫不是政府未能把握好和市場的關係。

李家超政府要提高治理水平，不能不檢視和市場的關係。在房屋供應方面，幾大地產商手持的農地面積達一千公頃，而李家超未來五年卻只打算收回五百公頃私人土地，還要打綠化地帶用地的主意。政府要有足夠土地，才能規劃、主導發展，再按需要、按性質決定哪些由政府負責，哪些讓市場參與。上屆政府推出的土地共享先導計劃便是犯了這個毛病，令政府陷於被動。現屆政府重啟私人參建居屋計劃，但同時鼓勵發展商申請改劃私人土地興建居屋，能否真正善用市場力量，「把有為政府同高效市場更好結合起來」，將會是重大考驗。

治理體系、能力、理念「鐵三角」

又例如在經濟發展方面，《施政報告》提出要引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業，並撥出300億引進和投資落戶香港的企業，可以說是結合有為政府和高效市場的一次嘗試。由於香港創科產業未成氣氛，單靠市場，必然難以與內地深圳、美國矽谷等競爭，因此需要政府的積極有為。而另一方面，要為習慣了旅遊零售、金融服務業的香港創造新的就業機會、創業機遇，政府即使大手投資也難以持續，市場力量便得加以利用。

其他還包括交通、勞工、安老等方面，或者李家超政府將公布的文藝創意產業、基層醫療健康、青年發展藍圖等，政府既不可能統攬所有工作，但亦不可能過度依賴市場，因而必須把握好政府和市場的關係，積極、有效地利用市場力量，以達到「發展成果更多更公平惠及全體市民」、香港人「生活變得更好」的施政目標。李家超政府要提高治理水平，「三位一體」的治理體系、治理能力、治理理念缺一不可。