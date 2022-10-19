施政報告｜「生活變得更好」的起點　深層次矛盾待破解

行政長官李家超發表第一份《施政報告》，當中設有「切實排解民生憂難」、「共同維護和諧穩定」兩章，前者集中交代本屆政府如何應對土地房屋問題，後者更開宗明義表示「會切實回應市民對美好生活的嚮往」，透過改善醫療服務、扶老助弱、休閒體育、勞工待遇與環境保護等環節，建設「健康活力香港」、「關愛共融香港」和「宜居香港」。



對「重中之重」的房地問題，今次《施政報告》矢言在土地上「重奪供應主導權」，沒有撤銷樓市辣招，做法值得肯定。可惜在建屋政策方面，港府有意重啟私人參建居屋，但會改為容許發展商用自己持有土地申請改劃，同時附篇介紹政策措施也說到「土地共享」會繼續審批申請。問題是無論私人參建抑或「土地共享」，政府最後若認同地段適合建成公營房屋，其實只是說明當初港府沒有事先做好規劃，收回土地發展。因此特首李家超要「重奪供應主導權」，不應止步於目前的五年收地500公頃，尤其應在北部都會區徵收更多私地。

特首李家超10月19日公布上任後首份施政報告，其中重點之一是將社會房屋轉為「簡約公屋」。（勞顯亮攝)

改善居住環境尚須努力

面對公屋輪候時間屢破頂，《施政報告》提出「簡約公屋」，預計五年間由政府在未發展土地上興建約3萬個這類單位，以標準簡約設計和組裝合成快速建成，讓輪候傳統公屋三年以上家庭提早上樓。「簡約公屋」的角色定位看來跟過渡性房屋有點類似，分別在於後者屬於民間臨時項目，並設有營運或遷出限期。由政府負責的「簡約公屋」質素或許更有保證，據報單位面積範圍為10至31平方米。

在公屋輪候「封頂」的同時，李家超為新建單位面積「封底」。將來的居屋實用面積一般不少於26平方米，公屋一般不少於21平方米。然而「封頂」標準不包括現時公屋一至二人單位，後者面積一般14平方米，亦即兩人家庭人均居住面積僅得7平方米，不能符合《2030+》提高一至兩成居住空間到人均8平方米以上的建議。

香港人生活須「變得更好」

國家主席習近平今年七一講話除了重申「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」，更具體點出香港「最大的民心」包括「盼望生活變得更好」、「盼望房子住得更寬敞一些」、「年紀大了得到的照顧更好一些」。李家超雖然以「簡約公屋」或許能幫助劏房戶解困，亦將在五條公屋屋邨先行試驗「幸福設計」，但要「生活變得更好」，這份《施政報告》卻未足夠。

例如在安老方面，政府打算恆常化長者社區照顧服務券、擴大離院長者支援計劃和增設更多長者鄰舍中心，又會加強支援照顧者以及提升安老院質量。基本情況大致就跟房策接近，主要限於延長既有措施。整體方向以為單靠撥款投資，難以扭轉不適宜長者生活的情況，遑論處理背後讓香港人口老化的各種根源問題。

安老醫療未解深層矛盾

醫療方面，李家超提出成立「基層醫療健康管理局」，管理公私營界別的基層醫療服務，制訂標準和設立質素保證機制，並探討立法要求合資格醫護在公營機構服務一定年期，做法可取。惟優化長者醫療券計劃、繼續進行十年醫院發展計劃、推廣「醫健通」乃至發展中醫藥等，大部份做法均非新猷，而且沒提及如何增加本港醫生整體供應。

為讓港人生活變好、房子住得寬敞、安老照顧更好，李家超首份《施政報告》確實算是一個不錯的起點。惟要做到「二十大」報告所指出的，「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，李家超還得轉變治理理念，真正把有為政府同高效市場更好結合起來，以在房屋、醫療、安老等各方面改善民生。