對於交椅洲人工島，《施政報告》表示會在今年內就填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議。雖然交椅洲人工島預計可提供1千公頃土地，先不說填海造地需時以及成本不菲，其位置亦難言方便，非常依賴新建的鐵路和道路網絡。人工島要吸引企業及市民居住，成為新的核心商業區，挑戰不容小覷。



特首李家超認為交椅洲人工島可以成為第三個核心商業區，但相比之下，北部都會區相信更加適合。《施政報告》已提出將金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積遷往北部都會區，並形容後者為「未來的策略發展據點，亦是驅動香港再創高峰的新引擎」。地理位置而言，北部都會區與深圳以至其他大灣區城市靠近，而且交通便利。自從屯赤隧道開通後，元朗和屯門一帶前往機場以及港珠澳大橋的需時亦已大幅縮短，不會比交椅洲遜色。

北都位置、交通更適合做CBD

更何況在李家超重點推進的「三鐵三路」之中，便有多達三個項目乃為北部都會區而設，包括打通天水圍和古洞北的北都公路、連接錦田和九龍塘的中鐵線、連接洪水橋和前海的港深西部鐵路，連接大埔及西九龍的沙田繞道亦可間接便利北區居民。比起尚未規劃交通基建網絡的交椅洲人工島，北部都會區顯然更適合成為核心商業區，並令香港的發展分佈拉得更為平均。

這不是說交椅洲不用填海，但其規模以及土地用途都應該配合香港發展規劃。例如社會去年曾經關注的葵涌貨櫃碼頭遷置，今份《施政報告》雖然未提半句，但或許可考慮搬往交椅洲或附近的喜靈洲。

《施政報告》提出「北部都會區」住宅用地最高地積比率6.5倍，商業用地9.5倍。（資料圖片)

交椅洲可研究重整碼頭與棕地作業

一方面，重置碼頭連同附近短期租約用地可釋放380公頃市區用地，地理位置優越，便利來往中環以及九龍東兩個核心商業區，與北部都會區亦有大欖隧道和屯門公路連接。另一方面，在離島填海後重置的貨櫃碼頭可以更為現代化，配合經濟及業界的持續發展。發展局去年亦曾提及重置選址可以考慮長洲南，可見貨櫃碼頭搬往離島並非不可行。進一步而言，新界棕地的作業亦可在交椅洲人工島重置，前者騰出土地建屋發展，後者成為現代化低碳工業區。

交椅洲在在2017年《可持續大嶼藍圖》中，與喜靈洲一同被視為東大嶼發展的核心。除了交椅洲人工島外，《藍圖》亦建議重置喜靈洲的懲教設施，以及在避風塘填海造地。惟去年及今年的《施政報告》以及《2030+》報告書，亦只着眼在交椅洲人工島建設核心商業區，而未提喜靈洲的發展潛力。

葵涌貨櫃碼頭佔據市區大幅臨海土地，若是搬遷，可騰出大面積土地興建房屋。（資料圖片／歐嘉樂攝）

發展喜靈洲推動離島旅遊

須知道離島是香港不可多得的天然資源，尤其新冠疫情期間，是不少市民的度假選擇。比較疫情前的2019年和疫情期間的2021年乘客人次可見，九巴和港鐵下跌了超過一成的同時，新渡輪和其他渡輪的乘客人次跌幅不足半成。惟目前市民的離島選擇主要是長洲和南丫島，部份人亦會前往坪洲。若政府能善用喜靈洲作適度發展，其大有潛質成為智慧及低碳的離島景點，與其他三島以及梅窩、愉景灣共同形成離島度假圈。

休閒度假或許不及房屋問題以及經濟發展重要，但同樣是政府不可怠慢的範疇。李家超的《施政報告》對於大嶼山南部生態旅遊，只得一句「我們正積極研究發展大嶼山南部約1千公頃『綠化地帶』土地作生態旅遊或康樂用途」，顯然未夠積極。南大嶼生態旅遊、離島度假圈若能發展起來，加上躍動港島南可延伸至赤柱和蒲台島，將成為西貢以外三個重要的消閒旅遊區，不只對市民度假重要，也可成為香港吸引旅客的新一面。