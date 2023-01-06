香港需要更多顧嘉煇和劉紹銘

顧嘉煇的音樂，誠如文化體育及旅遊局局長楊潤雄的聲明所指，不只「多年來陪伴香港人成長」，更是「豐富了全球華人的生活」。顧嘉煇以及填詞人黃霑所代表的1980年代是香港電影、電視劇及其主題曲的輝煌時代，影響力遍及兩岸三地，把香港的軟實力行銷到廣泛的華人世界。



相隔一天，文學家和翻譯家劉紹銘離世，楊潤雄同表惋惜，形容對方「對文壇貢獻良多」，以及「孜孜不倦作育英才」。劉紹銘作為台灣《現代文學》的共同發起人，《一九八四》的譯者，張愛玲文學的重要研究者，是當代華文文學難以繞過的人物。作家董橋曾經形容，劉紹銘的文章滲透着「帶點溫情的憤世和帶點孤僻的學養」。

清貧埋沒多少音樂家、文學家？

顧嘉煇和劉紹銘，除了一個在流行音樂界而另一個在文學翻譯界之外，還有前者是在戰後才到香港，而後者則是生於斯長於斯。但相同的是，兩個都是在相對清貧的環境長大。顧嘉煇住在九龍的木屋區，靠胞姊、家中長女顧媚出外唱歌以維持生計，他能夠美國波士頓入讀音樂學院，全仗邵逸夫以及方逸華資助才得以成事。劉紹銘童年的學費經常沒有着落，心中「自卑得不敢抬頭看人」，後來還以「吃馬鈴薯的日子」自比兩手空空到美國讀書，一天三頓都在飯堂的勤工儉學歲月。

劉紹銘作為大學教授，非常重視年輕一代的教育機會。他在九一年曾說，香港青年在求學、就業和生活方面雖有改善，但有一些人仍然因為家境特別貧困，不得不犧牲學業出來打工補助家計。如今又過了三十年有二，香港仍然有大量清貧學生，尤其居於劏房之中，難以支付學樂器、上補習班、電子學習的成本，遑論遊學擴闊眼界。

除了音樂家顧嘉煇和文學家劉紹銘，我們過去半年還告別了小說家倪匡以及西西。他們各自獨當一面，對於香港文化作出重要貢獻。眼下的青少年之中，相信亦不乏音樂才華的天份，不缺文學創作的熱誠，但卻面對着現實條件的絆腳石。當連居住都成問題，平常回家只能瑟縮斗室之時，年輕一代能否再出新的倪匡、西西、顧嘉煇和劉紹銘，也實在不好說。

楊潤雄和麥美娟皆有責任

香港需要更多音樂家和文學家，是文化體育及旅遊局局長楊潤雄的事，也是民政及青年事務局局長麥美娟的事。在上個月，教育局公布了新一期的課程資助計劃，「為青年人提供多元學習和就業機會」，資助包括翻譯、創意寫作與電影藝術在內的多個課程；民青局亦公布了《青年發展藍圖》，表示會優化並擴大針對自資專上課程的資助計劃，資助大學生在本地藝團和西九文化區實習，而且會覓地建屋及推動青年宿舍計劃。

但嚴格而言，大多數政策只是蕭規曹隨。既然過往青年未能在香港一展所在，現屆政府的施政之下是否得以綻放光芒，社會難言樂觀。要讓香港的新一代「理想一起去追」，「寫下那不朽香江名句」，特區政府還要做得更多。