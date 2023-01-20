香港送走虎年　更要告別苦況

虎年即將完結之際，行政長官李家超預告特區政府將在月底撤銷對新冠病毒感染者發出強制隔離令，改為向確診者發出一般健康措施建議和抗疫資訊包，而市民日後亦毋須再在衞生防護中心平台呈報自行檢測陽性結果。有關舉措象徵着我們除了能夠送走虎年之外，也終於有望一併送別凶猛如虎的新冠疫情。



另外一個振奮人心的好消息是，政府統計處發表最新一期勞動人口統計數字顯示，本港去年10月至12月失業人數減至12.6萬人，同期經季節性調整的失業率下降至3.5%，不僅是疫情爆發以來的最低水平，而且跟2019年11月至2020年1月的3.4%相差無幾，反映勞動與經濟市場也確確實實正在走出陰霾、穩步「復常」。

不過，儘管新冠疫情與經濟衰退等本地威脅走得「七七八八」，香港外圍強敵環視、虎視眈眈局面其實並未改變。譬如，近月失業率的低下背後同時存在着勞動人口遷出的影響。面對其他地區着意推出各種措施，針對性地吸引本港人才、企業外流，港府雖已開始部署「搶人才」、「搶企業」策略，但是效果仍然有待觀察。

普羅市民面對的苦況更是明顯不會因為虎年離開連帶告終。本屆政府念茲在茲要改變住屋困局，早前「劏房」租務管制生效適逢一年，房屋局局長何永賢答覆立法會議員質詢說，差餉物業估價署識別了1,098宗有關業主涉嫌違例個案，但至今只有一宗業主遭到提告定罪。對於廣大受無理租金剝削的基層家庭來說，此等執法效率必然無法接受。

港府近月相繼推出了《創新科技發展藍圖》、《基層醫療健康藍圖》、《青年發展藍圖》等鴻圖大計，接下來還將統籌制定跟「北部都會區」等項目相關的各種「行動綱領」、「整體藍圖」。然而要處理香港社會積存下來各項治理難題，不能只靠口頭提出「綱領」、「藍圖」，更重要的是果斷落手付諸行動。

無論如何，經歷完社會動亂及疫情肆虐衝擊，今日香港可謂虎口餘生。縱然可能「大難不死，必有後福」，可是大家千萬不要忘記，拒虎進狼的機會還是存在的。這個春節，市面終於浮現久違的喜慶氣息，然而治港者不能耽溺其中，必須收拾好心情，務實帶領香港社會上下重新出發，向「復常」以至嗣後長治久安的繁榮願景邁進。