經濟正增長與人口負增長

內地去年第四季經濟增長按季持平，按年升2.9%，全年GDP按年增長3%，遠低於原訂的5.5%目標。



去年全國兩會舉行期間，總理李克強在政府工作報告中定下經濟增長5.5%的目標。當時我們已經指出，數字看似保守，但實際非常進取。除了要考慮2021年的高基數水平，以及全球央行貨幣緊縮之外，當時俄羅斯入侵烏克蘭，觸發歐美嚴厲的經濟制裁，衝擊環球經濟。

經濟增長3%已勝預期

惟當時預計不到的是，同月底上海因為疫情失控而要封城，一封便是兩個月。全國經濟中心一度大停頓，內地去年仍然錄得3%經濟增長，因而已經勝過不少市場預期。

加上內地放寬防疫措施以及重新對外開放，今年度經濟勢將重拾增長動力。繼早前高盛預期歐元區能夠受惠，因而避過陷入衰退之後，巴克萊亦因應中國經濟數據理想，而將全球經濟增長預測上調至2.2%，並估計內地今年可錄得4.8%增長。

北京市政府提出2023年經濟增長目標為4.5%，並支持擴大北京證券交易所的交易規模。（REUTERS/Tingshu Wang）

三年大饑荒後人口首下降

近日各省市兩會陸續召開，上海、廣東省以及北京市分別給出5.5%、5%及4.5%的增長目標。可以預期今年3月全國兩會期間，中央政府也會給出相約的經濟增長目標。在歐美擔心陷入衰退，新加坡也只敢期望2.5%增長的時候，中國若能成功保持5%左右的經濟成長，實際上已經算是很不錯。

毋庸諱言，即使未來一年內部疫情或者外部戰事不再惡化，地方債以及內房危機已足以威脅內地經濟的穩定。更何況國家統計局周二（1月17日）公布經濟數據的同時，亦公布了去年底內地人口按年減少85萬人，是近61年來的首次負增長，亦即是三年大饑荒結束以來的首次人口下降。

人口負增長這一天，早晚也會來。事實上，去年內地公布出生人口再創新低，只略高於死亡人口的時候，我們已曾指出「按此情況下去有可能成為最後一年出現人口增長的年份」。而當局解說人口負增長的時候亦承認，這個趨勢應該會延續下去。畢竟內地人口減少在於生育意願下降、婚育時間推遲等，結構因素並非一時三刻可改變。

內地2022年社會消費品零售總額約為44萬億元，實物商品網上零售額12萬億元，佔比27%（REUTERS/Tingshu Wang）

下一個發展階段的路標

經濟不再「保六」甚至「保五」，人口增長趨頭逆轉，從經濟和社會結構方面看，內地已經要進入新的發展階段。經濟及人口增長放緩，可以說是經濟發展過程中的必經階段。上個階段的人口快速增長，為內地提供了幾乎無限量的勞動力，享受所謂的人口紅利。在當前這個新階段，人口負增長但流動活躍，長壽機會開放，這時候需要的是提高勞動生產率，積極幫助老年人靈活就業及終身學習。正如上個月中央經濟工作會議強調要跨越中等收入陷阱，要推進結構調整，要有效支持經濟高質量發展，在每一個發展階段自然其相應模式及目標，不能因循上個階段的習慣。

回看香港，近年發展停滯不前，歸根結柢也是沒有找到新階段的相應模式。2000年代的粗放式旅遊業無以為繼，2010年代的六大優勢產（文化及創意、教育、私營醫療、檢測認證、環保工業以及創新科技產業）又未見成效。政治衝突以及新冠疫情三年成為了發展瓶頸的藉口，如今疫情已經過去，經濟活動以及社會運作已經復常，政府官員莫不說「香港已經回來」、「香港重新出發」。但若然此說只是意指尖沙咀名店可以重見內地旅客，或者銅鑼灣商舖可以再次炒至天價，恐怕這只是刻舟求劍。上一個發展階段已成過去，針對現在的經濟和社會結構，我們必須提出新的發展路徑。