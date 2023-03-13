多聲道｜兩會給香港的「秘笈」：三個重點、一個基礎

全國兩會終到尾聲，代表二十大的新發展目標已經出現，這是全國人民進軍第二個百年奮鬥目標的歷史性時刻，香港當然不能錯過。筆者留意到，兩會涉港內容豐富，既代表國家對香港的重視，也代表香港在國家發展大局上，將承擔更重大的責任。



來稿作者：楊莉珊



作為兩會的參與者，誠如筆者在上周參會之初所言，香港社會應該要主動關注兩會，讀懂當中的訊息。國家在兩會中總結了過去五年的豐富成果與諸多挑戰，也闡述了未來五年的機遇與挑戰，筆者認為國家給香港全面復常，奮發轉型提供了「發展秘笈」：三個重點 一個基礎。

首先充分認識國家的發展機遇，主動融入國家發展大局。其次是發揮獨特優勢，發揮好「內通外聯」角色。另外也要準確落實「一國兩制」，為兩岸關係發揮積極主動的作用。只是，我們也要清楚，這三個發展機遇都必須建立於安全的香港環境之上，因此強化國家安全意識，堅定維護好國家安全能為構建香港積極發展的重要基礎。

處在全面復常的「後疫情時期」，國家在兩會中提出了擴大內需、推動城鎮就業人口，積極引用外資等多項振興經濟的措施，整體年度經濟增長目標也達5%，顯示中國經濟長期向好的基本盤沒有改變。疫情的衝擊屬於短期不利因素，且已經在快速恢復。去年底以來，眾多國際機構不斷上調中國經濟增長預期，今年首兩個月的經濟數據也十分亮麗，由此可見內地發展潛力巨大，香港只要積極把握國家發展機遇，積極融入其中，特別是我們身在其中的粵港澳大灣區政策，相信很快就能看到回報。

王滬寧會見港澳政協首次提出要做好思想引領說好「一國兩制」（央視新聞截圖）

善用「一國兩制」 做好超級對外聯絡人

如果害怕融入內地市場會面對「內捲式」的激烈競爭，那善用香港「一國兩制」的制度優勢與得天獨厚的「超級對外聯絡人」特色，將在服務國家的同時為香港帶來龐大收益。二十大經濟發展的一個重點是深化與國家接軌，包括加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資，強調在擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度，這些都有香港發揮的空間。疫情後香港再度見到很多內地省市的招商活動，這都說明香港「內通外聯」的角色仍然關鍵與不可取代，國家主席習近平在去年「七一」重要講話中指出，「背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢，香港居民很珍視，中央同樣很珍視」。

而在兩岸問題上，香港特區有講好「一國兩制」故事的道義責任，因為這個制度在香港先試先行，對台灣有「示範單位」的關鍵作用。「一國兩制」在香港如何準確落實且助力社會發展，成為香港經濟蓬勃，享譽國際的關鍵，應該更主動讓台灣同胞對「一國兩制」的效果有更直觀的認識，知道這個制度的長期可靠且靈活有利。此外，在兩岸政治關係欠佳的客觀現實下，香港更應該發揮「兩制」之便，積極推動港台民間交流，這些都將為祖國統一大業打下基礎。

香港要做好上述這三件事，一個穩定的發展環境是必然條件，2019的經驗告訴我們，國家安全不容小覷，在當今複雜的國際政治格局下，香港的國家安全風險仍然存在，特區政府仍須提高風險管理與預防意識。今年的國家政府工作報告特別談到維護國家安全法，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則對特區發展的重要，因為這才可以確保穩定的發展環境，讓特區政府快速推動經濟發展與優化民生工程。

作者楊莉珊是全國政協委員 、中國香港（地區）商會主席。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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