香港的頂尖大學趕上了美國的常春藤——以一種諷刺的方式。



香港中文大學六年半前宣布任命段崇智為第八任校長時，形容他為享譽國際的生物醫學專家，是骨骼組織工程和再生醫學方面的頂尖專家，並且熟稔香港高等教育與學術研究。任內，他帶領中大創立了全港首個「在學﹒在職計劃」，監督了中文大學（深圳）醫學院及音樂學院的成立，帶領中大在世界大學排名中創新高及獲得卓越的研究表現。

踏入2024年，段崇智最近的三年任期才剛開始，他卻以請辭、提早於明年1月卸任來為校長生涯劃上句號。若說這與近年的政治事件、輿論爭拗無關，恐怕連稚童也知道是「too simple, sometimes naive」。

作為一所大學的校長，尤其是像中大這樣的頂尖學府，除了必須具備學術成就，當然也要有領導、管治的才能，而且不可缺乏社會觸覺、政治敏感度。大學接受公帑資助，為社會培養人才，必須面向社會大眾，不可能閉門造車。

然而，面向社會大眾不代表要捲入民粹鬥爭。兩者往往只是一線之差。

把本來是校董會商議的事情，放上公開聯署來作反對，既可以說是公開、問責，卻也可以說是變成鬥聲量的較量。把本應由校委會調查的投訴，透過媒體作出匿名控訴，到底是在反對黑箱作業，還是在以輿論壓力損害大學自主，同樣不無疑問。

「公眾對校園言論的看法幾乎完全是取決於大學以外、極其強大的網絡。」哈佛大學校長Claudine Gay被逼請辭後，耶魯大學一名法學教授如此寫道。

10月爆發新一輪以巴衝突後，Claudine Gay被指包庇校內反猶太主義的言論，來自猶太社群、右翼勢力的攻擊於是排山倒海，大學金主、國會議員誓要把她攆走——繼賓夕法尼亞大學校長Elizabeth Magill之後。翻出所謂的學術剽竊，明眼人都知道只是手段，底下的還是意識形態之爭。香港大學校長涉及的購入座駕、聘請程序等爭議，難道又會是真正的矛盾所在？

港大校委會在10月通過決議成立五人專責小組，預計花12個星期完成調查。現在沒有人知道結果如何，但把事情放回恰當的方法處理，對當事人、對大學才是最好。

香港在這方面趕上了美國名校，即使爭議事件有別，民粹風氣、社交媒體的推波助瀾卻堪稱普世。自以為手握真理，自以為是主流聲音，動輒黨同伐異，抱歉，這都不是民主，而恰恰是民主的敵人——民粹。這種騎劫、扭曲的文化，管他是哪個社會、什麼議題、何種立場，都必須慎之、戒之。

當代民粹的躁動不安，不是一場騷亂結束、一部法律生效、一個校長下台，就得以輕鬆解決。