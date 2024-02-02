政務司司長陳國基1月31日出席由政務司副司長卓永興主持的「地區治理專組」第三次會議，指示各決策局和部門做好慶祝中華人民共和國成立七十五周年的籌備工作。



國慶75周年當然是重大事情，籌備工作不容有失。但早在1月就預備大半年後的工作，也令人好奇地區治理難道沒有其他逼切的事情要做？



根據新聞公報，「專組」討論了（一）提升市民步行體驗、打造行人友善環境；（二）優化公共屋邨環境、締造舒適家園，及審視了五個地區議題（分別為擴大課後託管、加強支援家長；關愛長者、加強社區支援；打造潔淨街市、起動全城滅鼠；提升治安水平、全面打擊罪案；及改善行人設施、確保道路安全）。

姑勿論討論的（一）跟地區議題中的「改善行人設施、確保道路安全」有何具體分別，但全民關注、推行在即的垃圾徵費竟然不在其中，也叫人莫名其妙。

專組由政務司副司長主持，成員包括民政及青年事務局局長、多個政府部門的署長，還有18區民政事務專員列席，怎看也是協調推行垃圾徵費的有效平台。

或說兩星期前、政府公布分階段推行時，已公布由政務司副司長協調政府跨局跨部門間的合作，不用「專組」處理。但在此前，亦即10月「專組」第二次會議，除了討論區議會選舉的籌備工作之外，也只是跟進了上述五個地區議題。

再看政務司司長陳國基1月11日主持的「地區治理領導委員會」第二次會議，會上包括政務司副司長、多個政策局局長，以及18區民政事務專員列席。當時正值垃圾徵費宣傳得如火如荼，坊間質疑聲音愈來愈大，但議程包括「日夜都繽紛」、「打卡」地標等，也是沒有垃圾徵費的工作。

難道街坊能否適應垃圾徵費，各區如何便利減廢回收，不正是地區治理的重要一環？現在由卓永興副司長來協調政府跨局跨部門間的合作，總算是擺正了相關責任。