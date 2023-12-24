楊莉珊｜上情下達下情上報　區議員發揮橋樑紐帶作用

全國港澳研究會成立十周年慶祝大會於北京舉行，中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍出席並致辭，他提到第七屆區議會選舉順利舉行，標誌著香港新選舉制度全面實施。夏寶龍的此番講話致辭激勵人心，充分體現中央對「一國兩制」事業的堅定支持，對香港未來發展的高度重視，以及對香港各界團結一致向前看的殷切期盼。



來稿作者：楊莉珊



所有候任區議員及區議會主席獲邀出席香港專場直播，政務司長陳國基指，本次邀請全體候任區議員一起聽取夏寶龍主任講話，是很重要，因為區議員是最前線接觸市民，一定要理解中央對香港的看法。他指，夏寶龍的講話重申愛國愛港的重要性，「一國兩制」方針堅定不移，外國投資者及香港居民要放心。

夏寶龍強調，區議員要做好上情下達、下情上報的工作，發揮好特區政府和居民之間的橋樑紐帶作用，以貼心服務居民為己任，致力瞭解社區居民的急難愁盼，並協助解決他們的日常實際困難，以回報廣大市民的信任和支持。夏寶龍對新一屆區議會的勉勵一語中的，區議會必須以改善民生福祉為己任，促進各方溝通合作，協助政府疏導民意。

夏寶龍明言，區議會應以紮根基層、服務社區的實際行動展現愛國愛港新氣象，並形容區議員是「特區政府施政的助手、市民解決問題的幫手」，他叮囑區議員把精力放在服務居民上，把居民的大事小情放在心上，瞭解其急難愁盼，並舉例指區議員「要幫助解決日常入戶維修、運動健身、陪護看診、兒童託管、衛生檢查、垃圾處理等實際問題」。

新一屆區議員作為愛國治港者的一分子，首先要善於在實踐中全面準確落實貫徹「一國兩制」，維護國家安全和利益，做立場堅定的愛國者；其次要自覺維護特區行政主導體制，做好特區政府和廣大市民之間的橋樑紐帶，助力特區政府完善基層治理體系，提高基層治理效能。

行政長官李家超在社交平臺發貼文，認為《基本法》明確規定區議會的定位是非政權性的區域諮詢和服務組織，新一屆區議會重歸本質，是完善地區治理的重要一環。他期望區議員必須清楚認識「愛國者治港」的新形勢、新任務和新要求，深入瞭解他們應擔當的角色和社會的期望，開展地區工作，配合政府施政，使政府政策可以落實到地區。

多名候任區議員表示，未來會更多、更廣泛接觸市民，團結社區各方力量及聲音，畫出最大同心圓，在愛國陣營中發揮積極作用，致力維護社區的和諧穩定，以協助完善地區治理為己任，在社區層面鞏固香港由治及興的基礎。有候任區議員強調，區議員必須懷抱「國之大者」的精神與擔當，要有為國家作出貢獻的意識，在愛國陣營中發揮積極作用，致力維護社區的和諧穩定，以協助完善地區治理為己任，在社區層面鞏固香港由治及興的基礎。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，過去領導人講話較少提到區議會，是次提及，除因區選剛結束外，亦是對區議會寄予很大期望，如新一屆區議會的服務水準提升，有利加強市民對政府及區議會的信任。

在行政主導下，新一屆區議會是特區政府的好拍檔、同行者，既要向市民解釋政府政策，將有關政策落實到基層；也要下情上達，向政府反映地區民意，協助政府改善施政、切實回應市民訴求。

新一屆區議會明年1月1日上任，而470名區議員亦將於1月1日舉行區議員宣誓就任儀式，由民政及青年事務局局長監誓；而在1月第一個星期，各區區議會會舉行首次會議，其後地區治理領導委員會也會舉行會議，聽取18區區議會主席匯報區議會會議的結果。後任區議員明年一月一日履職，必定能夠按照夏寶龍所講的精神將地區治理工作做好，為地區工作作出貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員 、中國香港(地區)商會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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