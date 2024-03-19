來稿｜如何挽救零售、飲食和旅遊業？

來稿作者：張景宜



疫情後一年多，新聞常見的標題是零售業市況不佳、多區餐飲倒閉，以及內地旅客不如往年前來香港。社會各界以及政府相關部門最需要的是了解，2024年的情況可能比20年前SARS來得嚴峻，今次大家需要面對的是中長期的結構問題。

首先，內地近年發展迅速，各省市的旅遊基建大幅提升，不論是國家級景點、以至鄉鎮、郊區，都吸引內地居民穿州過省遊玩，同時港元持續強勢，變相把原有的旅客拉到其他地區。同時，本地酒店集中在高端價位，中低端供應不足，才有早前少數旅客選擇即日來回香港。而最重要的是，周邊地區較早開關，提早推動計劃吸引旅客。

未來三個季度，有必要讓文化體育及旅遊局全面統籌各個相關單位，以及調動私人界別的資源，以及重新佈局，把海外旅客的比例提高和增加在內地及海外經貿辦人手，聘請多點合約員工，推廣香港旅遊和吸引人才計劃。

本地餐飲、特色食品、主題園區等，對於一線城市的內地居民未必一如年前吸引，反而香港作為歐美、澳紐等地旅客，前來亞洲和內地其中一站的行程的吸引力依然。相對這些地區持續的高通漲及高消費，香港的物價反而是有競爭力，如果香港聯乘澳門、大灣區各個城市，推動高鐵、客運及船運的連結，以及與一些企業如Klook、Trip.com等，以外語投放廣告推動多點旅遊，這樣才是長久治本的策略。

政府和旅發局可以擴大與澳門及大灣區的旅遊合作推廣，讓海外旅客把行程擴展至四天至一星期，這方面絕對可以透過津貼，由三方相互贊助前往該區的旅客，各自鼓勵乘坐交通前往香港、澳門和大灣區各市，就像在意大利、法國旅遊的人士，都會特別願意多坐火車和參加當地旅行團，遊覽不同的城市一樣。

同時，如果大家在外地旅行時，打開Google和Youtube尋找香港的資訊，相信不會找到太多特色的資料，還是以傳統的方法和內容去介紹香港。政府和旅發局其實可以與近年興起的新KOLs及頻道，推出以英文、西班牙文、法德文和日文等的內容，讓海外旅客知悉深水埗、荔枝窩、西貢、以至同步加持澳門及大灣區城市如深圳、廣州最新最好玩的地方，這樣在社交媒體如Facebook及Instagram，以至搜尋結果增強全球網民對香港的認識，這樣相信在往後幾年，能夠逐步重新把香港放在旅客首選的地方。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導，愛旅遊、美食及讀書。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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