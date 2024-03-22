來稿｜英美有多道防盜門　香港加把國安鎖有何不妥？

來稿作者：李湃豐



日前備受矚目的香港《維護國家安全條例草案》在立法會大會三讀時獲得全體議員贊成通過，標誌著特區終於完成拖欠27年的憲制責任，香港終於可以無後顧之憂，輕裝上陣，全力聚焦發展經濟、改善民生，共同創造一個更繁盛、更美好的家園。

不過，一方面香港社會在為23條立法喝彩鼓掌的同時，另一方面英美等國家、反華組織、反華政客、外國媒體、「走佬」外國的通緝犯，卻繼續作出抹黑詆毀、極為誤導和錯誤的言論，聲稱23條立法過快過急，會破壞「一國兩制」；踐踏香港的人權、自由和法治；衝擊香港的新聞、表達和學術自由；危害香港居民和外國人的人身安全，以及損害香港的營商環境等等。

事實上，英美兩國早有完備的維護國家安全的法律，並根據社會發展狀況不斷強化，立法快、判刑重更是突出特點，而香港《維護國家安全條例》遠較其他地區的相關法律寬鬆，充分尊重和保障人權，僅針對極少數危害國家安全的犯罪分子，市民無須擔心「誤墮法網」。正如特首李家超所言，「23條立法只是為國家安全加一把有效的門鎖，一旦遭遇爆竊，可保護自己不受侵害。」但英美國家卻無視自己安裝的多道「防盜門」，一再無理抹黑，只會暴露其雙重標準和極端虛偽的面目，不斷削弱自身的「軟實力」。

過去相當長的一個時期，內外各種反中亂港勢力，利用香港維護國家安全法律的缺失，大肆進行破壞活動、扶植代理人、策劃動亂，處處阻撓國民教育和愛國活動，培育了大批深受西方政治價值觀影響的「戀殖者」，企圖利用香港這枚「棋子」遏制中國的發展。尤其是2019年的修例風波，在外部勢力干預下，這些人為了追求英美國家所說的「人權民主自由」，給香港帶來了曠日持久的嚴重暴力，不僅衝擊法治基石、危及民眾安全、重創經濟民生，更是挑戰「一國兩制」底線，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。

如今香港擁有《香港國安法》與《維護國家安全條例》，基本上已建立一套維護國家安全的法律制度，内外敵對勢力在香港危害國家安全的機會應該蕩然無存，在香港扶植代理人和策動動亂的可能性大減，但在當前一些西方國家反華反港已經成為了「政治正確」，官員、政客和媒體只會爲了自身利益變本加厲的抹黑打壓，撈取知名度和政治資本，對香港維護國家安全的憲制責任視而不見，更加不會關心港人追求的福祉和權益。

我們要明白，要英美國家放棄對華和對港打壓抹黑終究只是一廂情願，特區政府除了通過應變反駁隊針對各種抹黑和誤導言論予以及時駁斥外，更要積極主動出擊，對外宣傳香港牢築國家安全防線後的繁榮穩定，邀請各國媒體和意見領袖實地考察，戳破謬論，突破傳播「同溫層」，爭取更廣泛的共識；對內要團結市民，積極用圖文、動畫等淺顯易懂的方式，解答市民普遍關心的疑慮，加強警惕外部敵對勢力。同時，特區政府也要做好教育工作，例如舉辦條例培訓班，讓教師參與其中，令他們加深了解條文的範圍、定義和定罪原則等，務求更準確地向學生傳授正確的法治觀念和國家安全意識。

只有內外兼修，久久為功，香港獨特地位和優勢才能長期保持 ，由治及興的進程才能加速推進，「马照跑、舞照跳、股照炒」的多元生活才能更加精彩。

作者李湃豐是香港廣州青年總會政策委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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