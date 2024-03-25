來稿｜發揚多元飲食文化，重振美食天堂聲威

來稿作者：華德財



香港是中西飲食文化薈萃，由街頭地道小吃到米芝蓮星級食店，各國菜式應有盡有，有「美食天堂」美譽。但通關一週年以來，多了港人北上吃喝玩樂，來港旅客人數及消費額又不似預期，令飲食業大受打擊，陸續有食肆倒閉。其實香港人多年來，一直將各地飲食文化共冶一爐，形成獨特的本地飲食文化。香港要重振於國際的「美食天堂」地位，可重新推動這種創新精神，發揚香港獨有的多元飲食文化。

有人把香港飲食業不振，歸咎於匯率太高、經營成本高企，令價格競爭力不如鄰近的內地、台灣、日本等地。但去年多達17個內地餐飲品牌進軍香港，包括呷哺呷哺、太二、探魚等，這些品牌來港後因本地經營成本較高而加價，但即使價格貴了，店舖仍大排長龍，可見這些品牌除了價格外還有品牌因素；而且港人多追求新鮮感，故吸引不少甚少北上玩樂的港人慕名一試。

但引入其他地區品牌食肆駐港，非振興香港飲食業長久之計。皆因遊客來港享受美食，除了食物本身，更希望享受到香港才嘗到的獨有味道。這正如港人熱愛到日本旅遊，正是因當地不同地區都有各自的特產，形成獨有的當地美食，包括不同風味和特色的壽司、刺身、拉麵、烤肉等，故此港人去到日本，都會熱愛到當地的地道美食食肆。

其實香港過去不乏創新的地道美食，例如茶餐廳最具代表性的叉燒湯意粉，就是「西餐中化」的典範，茶餐廳用中式烹調手法去炒意粉，並加入中式配料，帶出中西文化交融的味道。故內地遊客，多熱愛光顧這類匯聚了中西等多國菜色和飲食文化的冰室、茶餐廳，然後於「小紅書」等社交平台「打卡」。

筆者近日出席了由香港食品及飲品行業總會主席黃家和先生牽頭舉辦，農林水產物・食品出口支援平台（香港）協力支持的「日本食食材中餐夜」，就體驗了多款「日材中食」的創新美食。當晚菜色集合日本各地優質食材以中式技法和概念烹調；例如令筆者印象深刻的菜式「日本煙三文魚齊撈起」，就把中國農曆新年菜式「撈起」化為日版，把日本煙燻三文魚用木煙燻加工，配搭神奈川帶子裙邊、日本沙律醬，中和煙燻氣味，又加入紫菜脆片替代傳統的中式薄脆，令入口更香濃和諧，口感豐富。這種融合不同地區菜式和烹調方式、成為新菜式的嘗試，可為香港餐飲帶來嶄新角度。政府相關部門可考慮推出相關政策，配合商家的靈活新思維， 發起更多這類創新菜式的項目，亦可提升旅客新鮮感。

政府過往舉辦過各式的美食節、美食博覽，成功吸引了不少旅客訪港。例如由香港貿易發展局主辦、與美食博覽同期舉行的美食商貿博覽，每年雲集各式各樣的優質產品；港府未來可以此為基礎，於同類活動撥出資源，鼓勵業界創新，例如增設美食大獎賽、試菜活動，並推出支援計劃，為本地飲食業商家引入外國食材、精通外國料理的師傅提供資助或政策配套，安排適當的創新美食博覽及推廣場地。政府亦可聯同業界推出相關手機應用程式、線上平台宣傳，並考慮在一些旅客必經之地、旅遊熱點附近設美食推廣站，專門推廣相關活動和菜色，以重建香港美食天堂的聲勢。

作者筆名華德財，從事會計行業，曾於四大會計行任職核數員，專責審核資訊科技、航空及內地石化企業。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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