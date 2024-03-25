來稿｜香港應加強殯葬產業經濟

來稿作者：劉銳業、于承忠



香港的殯葬業正處於一個轉型的時期，這不僅體現在服務的多樣化和創新上，也體現在對待死亡和喪葬文化態度的變化上。隨著社會的進步和價值觀的演變，香港的殯葬經濟發展正逐步從傳統走向現代化，從單一走向多元化，可以更好地滿足社會各階層的需求，殯葬產業經濟也因此應運而生。同時，殯葬開支可以是天文數字，因此亦衍生了不少漏洞，更有不法份子挺而走險，進行無牌經營殮葬服務，甚至是濫用綜援殮葬津貼向社署虛報開支以騙取津貼。

在學術研究方面，香港的學者們通過深入探討殯葬儀式的文化意義和社會功能，為殯葬業的現代化提供了理論支持。這些研究不僅分析了殯葬業的歷史發展軌跡，還探討了隨著社會變遷，殯葬儀式如何適應並反映出香港社會的價值觀和生活方式的變化。例如，研究學者通過社會學和人類學的角度，探討了殯葬儀式的文化意義和社會功能，以及這些儀式如何隨著社會的變遷而演變。在香港，學者們研究了殯葬業的歷史發展，分析了從傳統到現代的轉變，以及這些變化如何反映香港社會的價值觀和生活方式。此外，心理學理論，尤其是死亡心理學和臨終關懷理論，為殯葬服務提供者提供了理解和支持喪親者情感需求的科學依據，使得服務更加人性化和貼心。這些理論幫助殯葬服務提供者更好地理解和支持喪親者的情感需求，從而提供更加人性化的服務。

在中國，隨著社會的發展和人口老齡化，殯葬服務也在逐漸現代化和多元化。例如，北京等城市推出了生態葬、樹葬等節地生態安葬方式，鼓勵市民選擇環保或綠色的殯葬方式。此外，還有通過政府補貼和獎勵機制來推廣這些新型殯葬方式。台灣則有“生前契約”服務，允許個人在生前就規劃和支付自己的葬禮，這種服務在一定程度上減輕了家庭的經濟和情感負擔。台灣還有專門的殯葬顧問公司，提供從遺照拍攝、遺囑撰寫到葬禮策劃的一站式服務。在世界各地，殯葬經濟的發展也呈現出多樣化的趨勢。例如，瑞典有“冰葬”服務，使用液態氮冷凍遺體，使其在震動下變成粉末，這種生態友好的殯葬方式受到了環保人士的歡迎。美國則有“太空葬禮”服務，將逝者的一小部分骨灰送入太空，為人們提供了一種獨特的紀念方式。

香港作為一個國際化大都市，其殯葬經濟的發展也受到了多元文化的影響。香港的殯葬服務提供者不僅提供傳統的殯葬服務，還推出了一系列創新及綠色殯葬服務，如生前規劃服務、花園葬、海葬、數碼葬禮等，這不僅尊重了個體的選擇，也體現了對環保和可持續發展的重視。這些服務的推出，不僅豐富了香港殯葬經濟的內涵，也為市民提供了更多元和個性化的選擇。第一作者出版一書為《方生方死：被遺忘的專業》中提及，創新及綠色殯葬服務將會成為殯葬業未來發展趨勢，而殯葬業未來亦應走向專業化和制度化，這樣才可吸引更多新人入行。

參考外地的經驗，香港的殯葬服務業可以考慮通過咖啡館、餐館等社交場所，提供有關於死亡和臨終的開放討論空間，幫助公眾理解和接受死亡作為生命自然過程的一部分。此外，香港也有學術和殯葬機構提供有關於殯葬行業的專業培訓和教育，提升殯葬從業人員的專業水平和服務質素，以及讓公眾對死亡和喪葬有正確的理解。香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處於2023年九月正式成立生命教育學會，讓學生加深對香港的殯葬服務業認識及正確對生命價值觀的看法。另一方面，有參展商會於今年5月舉辦「亞洲殯葬展」，這有助於香港的殯葬業發展，與及加強社會對殯葬產業經濟的認識。

總之，香港的殯葬經濟發展正處於一個積極創新和不斷進步的階段。通過學術研究的深入、心理學理論的應用，以及對國際和地區殯葬實踐的借鑒和創新，香港的殯葬服務業正在逐步形成一個更加成熟、多元化和人性化的服務體系，可以更好地滿足社會的需求，並為市民提供尊嚴、個性化和綠色環保的殯葬服務。與此同時，執法機構亦應檢視監管漏洞及加強執法力度，有必要時加強對殯葬業放蛇調查，以保障市民及使公帑用得其所。

作者劉銳業博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院暫任學生事務總監及高級講師、客席講師。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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