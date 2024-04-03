來稿｜香港應設立特別牙科護理的專科培訓

來稿作者：彭鴻昌



醫務衞生局現正全面檢視政府提供或資助的牙科服務，並於2022年年底成立 「口腔健康及牙科護理工作小組」（工作小組），檢討公共牙科資助及服務的政策方針、服務範疇和服務提供模式等，筆者亦為工作小組成員之一。經過一年的討論，工作小組已提交中期報告，總結檢討的初步結果。概括而言，工作小組認為牙科服務一方面應「做闊做淺」，為不同年齡組別的市民提供基層牙科護理服務；另一方面應「做窄做深」，為三大類弱勢社群，即有經濟困難人士、有殘疾或特殊需要人士和高風險群組，針對性地提供適切的牙科護理服務。

牙科服務一直為人詬病。市民的不滿，多在於政府牙科診所提供的免費緊急牙科治療名額不足，又或未能負擔昂貴的私營牙科治療費用。因此，公眾對是次檢討的關注，自然落在如何為市民提供資助牙科服務之上，政府及牙科專業界別必須想方設法回應市民需要。然而，社會各界對於「高風險群組」的牙科服務需要卻可能有所忽略。

所謂「高風險群組」，泛指本身已患有嚴重疾病的人士，因口腔衞生或牙患而增加其口腔健康風險。「高風險群組」的例子包括缺乏自理能力的病人（例如：中風、認知障礙、肌肉萎縮症等），他們因難以自行保持口腔衞生，口腔健康情況容易轉差；另外亦包括因原有疾病或治療的併發情況，令口腔健康有更高風險出現惡化的病人（例如口腔曾接受電療的病人）。「高風險群組」容易出現各類嚴重牙患，當需要進行牙科治療時，風險亦較一般人高。這群組的病人所患疾病與牙患互相形成一個惡性循環，若牙醫只專注處理牙患而不與病人本身的疾病相關的專科醫生溝通，只會治標不治本。

筆者最近正協助一名病人跟進她複雜的牙患問題。該病人化名叫「安安」，現年28歲。安安身體各處自小出現不明疼痛，12歲那年在進食時，因咬肌痛楚而影響食慾，令體重下降，更被診斷為厭食症，需送往精神病院接受治療及強迫餵食。及後有醫生確定安安並非厭食症，但住院經歷令她患上了創傷後壓力症及抑鬱，需服用鎮靜藥物。安安服食鎮靜藥物後開始出現磨牙及睡眠窒息，再加上焦慮情緒，安安的牙齒出現嚴重磨損。

安安自小的不明疼痛，到近年終於確診為「纖維肌肉痛症」。安安為止痛而需服用嗎啡類藥物及劑量較高的消炎止痛藥，但藥物的副作用引起胃酸倒流，胃酸接觸到牙齒，加劇了牙齒原有的磨損情況。安安多顆牙齒的磨損程度已接近神經線，需接受根管治療（即杜牙根），但即使安安接受了多次杜牙根，也未有根治問題。原因是「纖維肌肉痛症」令安安咬合時左面肌肉疼痛，為作遷就，整個下顎逐漸移位，令咬合位置不正常。安安因「纖維肌肉痛症」導致咬合異常、牙齒磨損，又因此令她難以進食，勉強進食又疼痛不堪，更因此影響情緒，加重抑鬱問題，反過來又影響她的食慾，種種情況令安安身體異常瘦弱。「纖維肌肉痛症」、情緒失調、牙患三者互為影響，令安安的健康狀況堪憂。

安安是綜援受助人，可以申請綜援的牙科津貼治療牙患。按現時機制，她必須到牙科診所接受評估及進行報價，才能獲發津貼，然後再尋找牙醫治療。然而，安安在這個求醫的過程中處處碰壁。當指定牙科診所了解到安安的病歷後，有些不提供報價，有些認為處理不了，不作跟進，更有些在電話查詢時已拒絕安排評估。即使安安獲轉介至全港唯一的牙科教學醫院，但也是不得要領。安安得到的回應，是她的個案不符合教學用途，但可以考慮到教學醫院所屬的私營診所求醫。不過該診所費用昂貴，安安難以負擔，便打消念頭，至今仍受牙患困擾。

要協助安安這種複雜的牙患，必須由牙醫連同精神科及痛症科等專科共同商討及訂定治療方案，更可能須於醫院環境下進行牙科治療。不過現時醫管局未有既定機制連繫牙醫及各有關專科進行個案討論，而牙科教學醫院縱有專業水平甚高的牙醫教授，亦沒有責任施以援手。

另外，處理這種複雜牙患的牙醫，既需要懂得與病人溝通，明白他們多項的疾病歷史，亦需在其牙科專業知識以外，考慮到病人病情所涉及的其他醫療專科。這種牙醫最好是經過特殊護理牙科的專科訓練。可惜的是，香港的牙科學院尚未有這種專科培訓，香港亦沒有這一個牙科專科，有志治療複雜牙患的牙醫需往外地接受相關培訓。英國便有這種特殊護理牙科培訓，並獲英國牙科管理委員會承認的牙科專科之一。

筆者期望工作小組檢討過後，政府可以提供更廣泛的、以預防為主的牙科服務，令一般市民受惠。筆者更期望如安安一類的複雜個案，可以在牙醫及其他相關專科的醫生配合下，全面及深入地治療他們的牙患，而本港牙醫培訓機構可提供特殊護理牙科訓練，為這方面的需要培訓本地專門人才。

作者彭鴻昌是香港社區組織協會幹事、口腔健康及牙科護理工作小組成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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