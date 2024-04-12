仲點論政｜來自入息中位數的啟示

來稿作者：劉仲恒



本港定期發佈跟經濟相關的數據不少，其中一個就是人口的入息中位數，也就是處於入息分配中間那些人士所賺取的收入。由於入息中位數受異常值的影響比較小，因而更能反映典型家庭或個人的收入。換句話說，知道了某地方人口的入息中位數就能夠了解當地經濟的繁榮程度，有助為政者和研究人員衡量和制定政策。

最近，政府統計處公佈了《2023年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書。當中有一個數據讓筆者看了高興，就是去年全港住戶的每月入息中位數是3萬元，跟2022年相比增加了1,700元，當中住戶每月入息中位數最高的中西區更高達42,600元。

大家都知道，每月入息中位數當然不光是統計數據那麼簡單，還有經濟方面的含義。在很大程度上來說，每月入息數額可以決定人們的生活水平。如果某地區的入息中位數較低，就意味著那地方大多數人的收入低於平均收入，這很可能會導致貧窮和不平等的社會現象。政策制定者經常參考入息中位數來制定政策，特別是有助解決經濟差距這方面問題的政策。他們在深入了解一個地區的入息中位數之後，就可以建議是否應該向那個地區在教育、醫療保健、基礎設施等方面投入更多的資源。

回想唸書的那個年代，統計學是筆者相當喜歡的一個科目，即使現在投身醫療事業，每次在媒體裡看到重要的數據，還是會細心留意。入息中位數所指的是把某一地區收入最高的50%人口，跟收入最低的50%人口分開的入息水平。入息中位數可能會因地理位置和人口規模而出現很大差異。以美國為例，紐約市的入息中位數就明顯高過美國西部鄉村小鎮的相應數字。在本港方面，2023年入息中位數最低的地區是觀塘，那裡的24,000元就只有排名最高中西區的56%。

在筆者看來，入息中位數還能釋放出一個重要的啟示，那就是入息中位數絕對不是長期固定的，而是會根據經濟、勞動力市場和其他相關因素的變化，隨著時間的演變而出現變動。在很多經濟學家的眼裡，入息中位數可以用來了解某一地區勞動市場的變化趨勢。也就是說，如果一個地方的入息中位數隨著時間推移而增加，要不就可能表示那地方對高技能工作的需求不斷提高，或者是當地的經濟正在改善，又或者兩者皆是。

現在，我們要把這些分析套用在香港身上。前一陣子，某些西方媒體和個別人士肆意抹黑香港的投資和營商環境，在企業、資金、人才大量外流這個偽命題上「大放厥詞」，說得「似層層」的樣子。但是，我們一看到香港的入息中位數上升，就知道那些抹黑全是謊言，毫無根據。相反，「由治而興」才是更貼切的描述。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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