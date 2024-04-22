楊莉珊｜G7共同聲明只許自己「上鎖」不許香港「閂門」

七國集團（G7）外長與歐盟高級代表，4月19日結束意大利外長會議後發表共同聲明，對香港最近通過《基本法》23條立法表達憂慮，認為會進一步侵蝕香港的自治、人權及基本自由，令在香港生活、工作及經商變得更加困難。共同聲明妄指，23條使在港生活、工作和經商變得更加困難，削弱港人與世界維持自由和開放的交流，並呼籲中國恪守《中英聯合聲明》和《基本法》承諾，維持香港的權利、自由及高度自治，又敦促中國和香港當局按照其國際承諾和適用的法律義務行事云云。



來稿作者：楊莉珊



今天的香港，告別了動蕩不安的局面，徹底終結了維護國家安全「不設防」的歷史。在香港國安法和《維護國家安全條例》有力護佑下，香港重歸秩序和法治，迎來從由亂到治走向由治及興新階段。

有關言論是以美國為首的西方政客企圖打壓香港、唱衰香港良好發展勢頭，進而藉港遏華的慣用伎倆，香港發展有目共睹，有關企圖一定不會得逞。事實上，香港國安法和《維護國家安全條例》生效後，整個香港社會從撕裂走向安定，人民安居樂業，美西方國家的謊言不攻自破。以美國為首的七國集團最沒資格在人權問題上置喙，香港全社會正上下一心發展經濟、振興香港，有關言論是企圖借所謂「人權」、「自由」等話題唱衰香港、打擊香港好不容易得來的穩定局面，是從其自身利益出發的極不負責任的言論。

香港國安法的頒布實施，有效堵塞了香港在維護國家安全上的漏洞，是推動特區從大亂走向大治的轉折點。這是任何不帶偏見的國家都能看清的基本事實。國安條例的頒布實施，更是為香港上了「雙保險」，得到香港市民廣泛支持擁護。G7外長與歐盟高級代表對特區維護國家安全的正當舉措坐立不安，實在令人費解。

美西方只許自己「上鎖」，卻不許香港「閂門」，如此雙標行徑虛偽至極，充分暴露其以港遏華的真正目的，為世人不齒！

美西方擁有全世界最嚴苛的國家安全法律。美國各領域重要國安法律超過20部，涉及情報收集、反間諜、反恐、投資審查、通訊安全等各個方面；英國有超過250部與反恐相關的法律、規章、命令。這些法律規定，指揮恐怖組織、為實施恐怖活動持有物品和原料、為實施恐怖活動搜集或持有資訊以及煽動恐怖主義行為等均構成犯罪；澳洲僅2002年至2010年就先後出臺了超過45部國安立法；加拿大國家安全立法包括《國家安全法》、《清晰法案》、《國家安全和情報審查局法》、《安全情報法》、《安全犯罪法》等。

任何抹黑唱衰香港的雜音，都撼動不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐。新時代「香港號」列車必將一往無前，不容阻擋！敦促G7外長與歐盟高級代表尊重國際法原則和國際關係基本準則，尊重香港由治及興的客觀事實，盡早放下殖民傲慢和霸道思維，停止插手幹預香港事務和中國內政！

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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