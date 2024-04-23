仲點論政｜重視國安的德國　發展經濟的德國

來稿作者：劉仲恒



這幾天翻開報章，經常看到「德國」和「國家安全」這兩個關鍵詞。首先，德國總理朔爾茨正在訪華，從上海轉抵北京，跟國家主席習近平和國務院總理李強見面，討論的範圍很廣，從中歐經貿、地區安全到汽車、版權等問題，都有涵蓋。其次，這陣子香港剛舉辦了「全民國家安全教育日」，媒體廣泛報導了中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍的發言，以及特首李家超的回應。筆者於是靈機一觸，決定把這兩個關鍵詞放在一起，提筆一揮，寫出本文。

由朔爾茨領導的德國是西方陣營裡的重要一員，也是歐洲強國，即使身處香港，我們也能感受到德國在汽車業、製藥業、啤酒生產等方面的強勢。德國由於在第二次世界大戰中戰敗而進行了徹底的解除武裝和非軍事化，不但所有軍隊解散，而且工業中所有可用於軍事目的的生產部份被拆除，不准生產軍事硬件。但即使如此，卻不代表德國不能保護自己的國家安全。德國擁有國家安全法，而且在過去的20中，基於對國家安全的考慮，擴大了警察和安全機構收集個人資料的權力。

德國國民很重視國家安全，並根據《聯邦警察法》等法律，賦予聯邦警察非常廣泛的執法權限，他們可以在保護國家領土邊界、防止機場和火車站等重要公眾設施受到安全威脅、防止航空運輸安全受到攻擊等多方面執法。同時，德國政府也要求航空公司儲存有關乘客的各種資訊，包括旅客預訂行程時航空公司和旅行社預訂系統裡的資訊。

德國作為經濟強國，非常重視在經濟領域的國家安全。德國的中央金融交易調查辦公室處理大量涉及洗黑錢、恐怖主義融資和其他刑事犯罪的事項，並由於工作需要而會處理大量的國民個人資料。德國的銀行、保險公司和房地產經紀等多種經濟機構都有義務向金融情報機構報告可疑事項，例如發現資產是源自犯罪或將用於資助恐怖主義的線索時。這方面監察嚴謹，卻沒有讓德國經濟遭殃，筆者跟大家一樣，看到的還是德國汽車、藥品和啤酒源源不絕地運往世界各地。換著筆者是大商家，當然要看到穩固的安全系統才會去投資。連國家安全都欠奉的地方而貿貿然去投資，賠了錢怎麼能跟股東交代呢？

國家安全就好比大門上的那把鎖，門沒鎖相信很多人晚上都會睡不著。在國家的層面，上把鎖保障安全是合情合理的一件事。國家安全這樣東西，美國有，英國有，德國也有，那為甚麼別的國家就不能擁有呢？難道真的州官能防火，百姓連點個燈的權利都沒有？與其在國家安全法上糾纏，還不如大家全力拚經濟，謀求經濟發展才是前行的正確路線。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章標題為編輯所擬，原題為「參考德國的國家安全法」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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