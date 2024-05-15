來稿｜全方位支援基層婦女　釋放力量促家庭和諧

來稿作者：羅詠詩



現今社會女性撐起半邊天，在政商界及不同專業領域不乏女性獨當一面，擔任要職、議政論政，均為婦女界之光。以今屆政府為例，26位主要官員之中，有六位女士，佔團隊近四分之一，比例為歷屆政府最高；現屆立法會議員中則有十六位為女性，佔整體議員18%；更有數據顯示，去年度亞太地區公司的女性董事比例持續呈現上升趨勢，當中包括香港女性董事比例增加了3%或以上。然而，在女性整體勞動參與率方面，香港則較鄰近地區遜色，反映香港女性力量仍未能完全被釋放，社會需要提供更全面的支援，掃除女性發揮力量的障礙。

政商界女性參與比例上升

整體女性勞動參與未及鄰近地區

香港人口分佈一直女多男少，根據政府統計處數據，截止2023年年底香港人口達750.3萬人，當中女性比例佔54.5%，達408.6萬人。女性人口較多，而政商界要職也不乏女性身影，除了政府官員及立法會議員外，在參與社會事務方面，政府委任的諮詢及法定組織非官方成員中，女性佔36%，與20年前相比，高出了10%。

在商界方面，去年有關於《女性董事比例進度報告》指出2023年MSCI全球基準指數（ACWI）所涵蓋的大中型成分股企業的董事會席位中，女性董事比例為25.8%。澳洲（40.8%）、新加坡（25.3%）、香港（19.0%）和南韓（16.3%）屬亞太地區進展最大的市場，女性董事比例增加了3%或以上；可見女性地位在本港漸趨上升。

儘管女性在政商界備受肯定，但從勞動參與率數據所看則有所不足。2023年本港女性勞動參與率為52.2%，男性勞動參與率則為63.6%；女性勞動參與率跟五年前相比，即2018年的55.3%更下跌了3%。本港女性勞動參與率同時亦比其他亞洲地區為低，參考 2023 年數據，澳門的女性勞動參與率達63%、新加坡為62%、日本為55%以及澳洲為62%。

作為已發展市場，上述數據反映香港仍有數量可觀的婦女力量尚未完全釋放。當中相信不少婦女因為要照顧家中長幼而未能投入職場。過去曾有機構就基層婦女就業參與度進行研究調查，發現有超過八成半基層婦女希望投入勞動市場，亦有大部份婦女希望進修並重返職場，但礙於要照顧子女未能如願。

設婦女資訊平台配對工作

強化關愛隊托管職能

政府對婦女在生活和事業等各方面的發展和相關支援日益重視，筆者樂見民政及青年事務局下專設婦女事務組，婦女事務專員亦已於上月上任。近年政府積極增加幼兒托管服務的方向值得肯定，筆者認為女性在照顧家庭的前題下，傾向選擇與住所相近的地點工作，因此未來若設立家庭及婦女資訊平台，當局可考慮增設十八區兼職或婦女工作崗位資訊，讓她們因應居住區域配對合適工作。

同時，社區保姆早前曾發生令人心痛的事故，難免令不少家庭對有關服務卻步。筆者留意到關愛隊長期在社區服務，街坊對關愛隊的熟悉度及信任度較高，當局可考慮強化關愛隊職能，提供適切支援及輔助，長遠應增設長時間的托管服務，紓緩婦女長期照顧家庭的壓力。

傳統「男主外、女主內」成為了不少婦女的精神壓力來源，在職婦女既要投入職場工作，亦要照顧老幼以至家中大小事務也要顧及，全年無休。去年《施政報告》宣布民政及青年事務局將與家庭議會推出一項全新、為期五年的家庭教育推廣計劃，期望當中能夠加強家庭平等的倡議及教育工作，讓夫妻二人更好地相互協調，發揮好各自的角色，丈夫能夠多關心太太，主動承擔更多的家中事務，亦可支持太太在事業上創出一片天，促進家庭和諧，打好社會和諧的基石。

作者羅詠詩是全國婦聯港區特邀代表 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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