仲點論政｜基層婦女難投身工作　扶貧應精準協助

新冠疫情的直至現在的影響仍然存在，其實自 2020年初疫情爆發以來，除了成為全球緊急公共衞生議題，更帶來經濟及社會危機，而女性的經濟狀況及工作亦大受影響。



來稿作者：劉仲恒



根據扶貧委員會｢2020年香港貧窮情況報告」，貧窮人口為165.3萬，女性貧窮人口為887,000，佔貧窮人口超過一半（53.6%），女性貧窮率為24.2%，較男性（766,000）的22.9%為高。女性不加入勞動市場的主要原因為料理家務，婦女傳統上被視為擔當家庭照顧者角色，男性就被定型為在外工作賺錢，故女性難於減少在家工作時數或增加在外工作時數，這影響他們參與勞工市場的程度，成為他們投入勞動市場的最大阻礙。

婦女想工作，但又被綁要照顧家庭，政府至今仍未有大力支援基層婦女就業的支援政策，香港託兒管服務落後及相對不足，入託率低，致使基層家長難於投身勞動市場，未能得到平等發展機會。

疫下首當其衝 基層母親難就業

筆者認為受疫情影響的產業主要是女性勞動集中參與集中的領域，包括：服務業及製造業等，再加上學童停課留家上課，使不少女性辭職照顧子女，難於出外工作。這加深了婦女本來在結構下的不平等待遇及在經濟參與的障礙，而基層婦女更首當其衝，嚴峻打擊了其就業及發展。

一直以來，本港的託兒及照顧支援長期不足，成為社會詬病，致使基層家長難於投身勞動市場，別無選擇下只能多成為家庭主婦，影響其經濟收入及累積資本能力，難以脫貧，而基層兒童因家庭資源匱乏，未能得到平等發展機會。為落實精準扶貧策略，政府今次重點推出扶貧項目，推行在校課後託管服務試行計劃，特別聚焦支援弱勢社群，尤為單親家庭，讓上述小學生課後留校，在安全熟悉環境下接受託管及學習支援，同時讓家長選擇出外工作。計劃是由學校提供場地，並由非政府機構負責營運。

除此之外，筆者認為政府應該把注意力轉移到一些更根深蒂固的社會問題上，扶貧便是當中之一。而扶貧委員會在扶貧方面需要做出某些較為根本的改變。第一，必須精準，意思就是找出像劏房戶、單親、長者，甚至婦女、少數族裔這些最需要扶助的特選群組，研究他們的社會和生活特徵，然後制定針對性的措施，以求改善他們的生活環境。

第二，數字顯示劏房和單親戶具初中及以下教育程度的比例較高，而從事較低技術職位的比例就更高，劏房戶近八成，單親戶也超過七成，所以有必要提升他們的工作技術水平。第三， 對於很多單親家庭來說，除了現金福利，政府可能還要更針對他們的實際需要，提供像托兒那樣真正能幫得上忙的服務，才能鼓勵成人重投工作，為社會製造財富。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章的標題為編輯所擬，原題為「關注基層婦女的實際需要」。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。