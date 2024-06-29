來稿｜技術能解決的問題就不是問題了

來稿作者：陳婉華



做生意說難也行，說容易也行。去便利店買瓶水，當面交易，銀貨兩訖，當然容易。但如果某個廠商接了單大生意，要投入大量資金向遠在斯里蘭卡的某間小公司購買原材料，連對方的身份和銀行賬號都無法確認，那生意就難做了。國際貿易是一個錯綜複雜但往往欠缺透明度的供應鏈網絡，即使買賣雙方都願意把生意做成，也不代表那宗生意就必定能做得成。在不少情況下到了最後關頭，買賣一方或雙方覺得對方難以信任，就很可能會取消交易，好好的一單生意就告吹了。

但今時不同往日，在今天這個互聯網的年代，這樣的問題是可以在技術的層面上解決的。既然問題的關鍵是信任和透明度，只要雙方找到一個隨時可以使用而又可以絕對信任的數碼平臺，而這個平臺又是由區塊鏈技術驅動，可以確保交易的真實性和透明度的話，那麼雙方在這個平臺上簽署智能合約，便能有效解決問題。有了這樣的平臺，無論買賣雙方的技術成熟度有甚麼差異，這個平臺上的劃一標準和協議都將在交易的過程中發揮作用。一旦國際交易中的透明度、信任和效率獲得確認，生意就不愁做不成了。

實際上，這種技術已經出現了。舉個例子，現在我們可以通過整合全球法人機構識別編碼（LEI）、政府認證機構（CA）數字證書和全球法人識別編碼基金會（GLEIF）的可驗證憑證，來建成一個數碼框架，可以用來在交易過程中驗證各個相關方的身份，並且確保產品的質量和安全性。當中的一個關鍵就是使用了區塊鏈技術，去構建一個去中心化和安全可靠的分佈式賬本。區塊鏈的使用已逐漸成熟，可用於存儲交易數據、數碼證書和可驗證憑證，可以確保數據的不可篡改性和可追溯性。

香港享有「背靠祖國、面對國際」的獨有優勢，是國家聯通世界的門戶。作為世界金融中心，香港在貿易創新技術方面佔據領先地位。如果我們把上面所說的LEI、CA和GLEIF可驗證憑證技術和「國家門戶」的身份配合起來，就可以大大促成內地和海外國家國際貿易的成功率。特別要指出的是，東盟國家和在國家「一帶一路」政策涵蓋下的沿線國家，不少在經濟發展方面尚未十分成熟，於是香港在貿易創新技術方面的優勢便有了大派用場的機會。香港在這方面做得好，對於自身經濟未來的發展也是大有益處的。

不少人掛在咀邊的一句話是，只要是錢能解決的問題，就不是問題了。現在在國際貿易的範疇裡，這句話應該改成是，只要是技術能解決的問題，就不是問題了。可不是嗎？原來有著那麼多國際貿易的機會，如果只是因為欠缺透明度和信任就做不成，那太不值得了。

作者陳婉華是香港中華廠商聯合會創新及資訊科技委員會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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