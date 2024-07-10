靖海侯｜香港的改革期待

中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會藴藏的巨大創造力和發展活力。 習近平主席2022年7月1日在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香特區第六屆政府就職典禮上的講話

1 形勢

二十屆三中全會即將召開。

對這一會議，人們的期待很高。不少人認為，其意義或如四十多年前的十一屆三中全會，是要為歷史劃下一個節點的。

6月27日召開的中央政治局會議，已經確定了這一重要會議的主題主旨。它要通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，將圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。

深度嵌入國家發展大局的香港，無疑是這一總體部署的一部分。

2020年以來，從築牢國家安全防線到守牢國家安全防線，從落實「愛國者治港」原則到愛國者治港全面落地，實現重大轉折的香港跨入新時代又將迎來國家改革發展新階段，這一切變化了的內部的外部的環境條件必然影響並推動她繼續嬗變。

告別動盪，激發動能；穩定形勢，謀求起勢。過去漸漸遠去了，未來機遇挑戰並存，香港目前的社會主題比以往任何時候都更加清晰，發展的緊迫感危機感空前強烈，進一步全面深化改革同樣成為頭等大事。

突破發展瓶頸，破除利益固化藩籬，在國家新一輪改革開放大格局和世界百年未有之大變局中，香港正被各種激盪和挑戰帶動向前。

2 盼望

今天的香港，改革呼聲日漸高漲：

1、憲制秩序穩定後，人們對特區管治效能有新期待，要求香港發揮制度優勢、兑現制度紅利、釋放制度效能；

2、政治格局重塑後，人們對政府施政效果有新期待，要求香港優化治理模式、升級治理體系、提高治理能力；

3、增長面臨瓶頸下，人們對經濟突破前進有新期待，要求香港解放發展思想、廓清發展藍圖、創新發展路徑；

4、全球風雲變幻下，人們對保持國際地位有新期待，要求香港鞏固傳統優勢、守住獨特優勢、建構新興優勢。

盼望更大的穩定帶來更大的發展，有力的管治帶來有為的施政，盼望由亂到治走向由治及興，前路開闊、前景明朗，香港社會普遍看到了改革求變的價值作用。

如果說由治及興是香港當前的目標，聚精會神謀發展是香港目前的狀態，改革則是香港有序接近目標、有效激發動能必須正視和掌握的方法論。

對香港來說，幹勁是可貴的，但光知道幹是不夠的，耐心是必要的，但不能盲目樂觀、被動等待、任慣性驅使。

在設定了理想遠大的目標後，香港尚需要清楚地畫出一條路徑、找到一些槓桿，讓人看到她作為成熟經濟體仍然具有的潛力、再次涅槃的空間。

或者說，唯有直面改革難題、科學確定改革路線、系統制定改革舉措，有立的決心、破的勇氣，敢於再造新時代發展機制和社會機體，香港才能守住優勢地位。

人們對香港的期待，更深層次的邏輯是：

1、經濟氣象要與新的政治局面相匹配，兩者應當協同而絕非背離；

2、社會活力要與新的穩定局面相匹配，兩者應當同步而絕非矛盾；

3、世界聯通要與新的安全局面相匹配，兩者應當共贏而絕非衝抵。

在現有堅定的政治保證的基礎上，推進經濟社會各領域改革，由治及興裝備起整體性的力量，香港的制度紅利就能集約釋放，施政效能就可全面呈現。

3 條件

當下的香港，具有推進改革最好的環境條件。

2020年以來香港取得的所有變化，政治的社會的穩定是其表現，歷史的創造性和創造性的歷史是其根本：

1、正是通過這幾年的努力，一舉解決了香港回歸後長期想解決而沒有解決的歷史遺留難題；

2、正是通過這幾年的努力，一舉改變了香港回歸後長期思想混亂以致失範失序的社會生態；

3、正是通過這幾年的努力，一舉扭轉了香港長期被滲透被利用被操弄的棋子般的國際命運。

這幾年的管治，全面校正了香港發展的基準，徹底掃除了香港動亂的根源，精準補上了香港被幹擾被裹挾的漏洞，所旨在夯實香港作為國際經濟城市的定位的努力，可謂影響深遠。

可以說，正是通過這幾年的有效管治，香港才從不寧走向安寧，從複雜走向簡單，從歷史的糾葛和現實的糾纏中解放出來。這一努力，將在香港的歷史、「一國兩制」實踐的歷史上寫上重要乃至決定性的一筆。

在香港實行「一國兩制」方針，初心有二：一是維護國家主權安全發展利益，二是保持香港長期繁榮穩定。

這幾年所有管治努力的最終指向，都是為了香港變得更好，在理順和創建一套應然的環境條件，保障香港專注於經濟發展和社會進步，拆除香港發展的掣肘，掃除香港改革的障礙，並實質性地為香港進一步改革發展創造了最好的基礎：

1、穩固了憲制秩序，使改革可能帶來的震盪可控了；

2、穩固了行政主導，使改革實現有力的推進可行了；

3、穩固了社會基礎，使改革能夠獲取的支持可靠了；

4、穩固了外部認知，使改革貢獻積極的效應可望了。

回應內部期待，廓清外部迷思，香港需要改革且已處改革最好時候。

4 方向

改革是共識，改革是什麼也是共識。

首先需要釐清的是，在國家和地區層面，改革在概念上往往是宏大的，在層面上往往是中觀的，在舉措上往往是集成的系統的。

對改革的認識不應狹隘也不能極化，改革不應被隨便借用、套用、濫用：

1、改革不是顛覆，不涉及根本體制和內在邏輯，恰恰相反，改革正是為了根本體制和基本機制的穩定性和自洽性；

2、改革不是修補，零敲碎打和裝裱粉飾不是改革，改革要有具規模、見聲勢，表現為一種發展革新的整體氣象；

3、改革不是折衷，利益固化以致活力被壓制是改革的原因，破除藩籬以求動能再激活是改革的路徑，改革須取捨；

4、改革不是活動，是深層次地打通發展的堵點，用調整機制傳導發展的意志，改革必然觸及遊戲規則且影響長遠。

不是修訂幾個制度就是改革，不是搞幾次活動就是改革，改革是啃硬骨頭、涉險灘，是刀刃向內、自我革命，需要氣魄、膽識、韌性且往往是要得罪一些人的。

在這些認識的基礎上，再思考香港的改革發展，大的框架和標準便清晰了起來：

1、堅持「愛國者治港」原則和行政主導體制，用改革促進制度優勢向管治效能轉化；

2、明確戰略設定和改革路線，配合中央決定出台新文件堅定並呈現香港改革意志；

3、正視利益固化藩籬，敢於革新各領域僵化了的治理模式和運行機制；

4、區分改革、建設、發展具體措施，相互配合但不彼此替代，將改革推進KPI硬性化。

抓穩定也謀改革，搞盛事也解難題，做加法也做減法，政治上大破大立後，經濟上社會上也破立並舉，敢於喊出「香港改革」的口號、擺出「革新香港」的姿態、拿出「全新香港」的藍圖，這才是香港在改革發展上與國家同頻共振的最好證明，讓世界持續重視、不敢輕視香港的最好策略。

改革，正是打造香港長青不衰、正面陽光、繁榮穩定形象，驅散內部迷思、反駁外部歪曲最好的一張牌。

5 重點

對香港來說，改革不是新要求。

除了社會民眾的期待，中央早已對香港改革發展表達期望要求。

2022年7月，香港回歸祖國25周年紀念大會上，習近平主席指出，「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會藴藏的巨大創造力和發展活力」。

這是國家領袖對香港改革發展作出的最鮮明最直接的指示。

2022年10月，國務院港澳辦黨組學習二十大精神會議上，夏寶龍表示，「必須支持港澳發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。

2022年11月，夏寶龍在人民日報撰文指出，「當前，港澳長期積累的經濟結構失衡、發展動能不足、住房困難、貧富懸殊等經濟民生深層次矛盾和問題凸顯，這些都需要靠發展來解決……站在由治及興的新起點上，港澳要實現什麼樣的發展、怎麼樣實現全面發展，這是必須回答的重大課題」。

2023年12月，全國港澳研究會成立十周年慶祝大會上，夏寶龍表示，「相信特別行政區政府一定會不斷展現出敢於擔當、善作善成的新風尚，把有為政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會藴藏的巨大創造力和發展活力……愛國愛港就是要直面發展難題，群策群力，多出主意、多想辦法，敢於攻堅克難、啃硬骨頭。」

2024年4月，香港「全民國家安全教育日」開幕典禮上，夏寶龍強調，「香港由治及興本質上就是一條創新變化之路。大家不能用昨天的老眼光看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，不斷突破自我、大膽創新，努力實現香港發展的迭代更新、轉型升級」。

這一系列期望要求，正正點出了香港改革發展的任務——破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題。

迭代更新、轉型升級，非改革不可。強調改革對香港的意義，就是因為只有改革才能豐沛香港的內生動力，澎湃香港的社會活力，充分釋放香港社會潛藏的巨大創造力。

解決老難題、打破舊藩籬、啃下硬骨頭，建立新思維、拿出新辦法、找到新路徑，突破自我、敢為人先、守正創新。這些，都是中央對香港的期待。

6 氣勢

二十屆三中全會召開在即，作為共和國嬌子的香港，亦應領風氣之先，拿出改革發展的氣勢來。

這幾年，成功地從修例風波的應急狀態下走了出來，平穩地逆轉了疫情下負增長的走勢，逐步實現了在國際權威機構競爭力排行榜上領先地位的回升，特區政府精氣神和從容度亦改頭換面。

由治及興，卻也只在走向由治及興的路上。香港目前面臨的困難不算少，挑戰有很多，鞏固傳統優勢和培育新興優勢壓力重重。

一個改革的創新變化的香港，亟須成為世人對她的「新認知」。

1、管治上，打破所謂問責官員和一般公務員的責任界限，通過機制改革和全面覆蓋的問責制，使香港所有公職人員都具有更強的事業心和責任感。

2、施政上，真正有效解決資本主義社會資本為王的影響，把廣大普通市民的期盼作為最大追求，讓人民群眾得到發展成果的實惠。

3、路徑上，保持國際化的定力，優化國際化的版圖，始終開放、大度、謙虛，始終暢通與世界的聯繫。

4、呈現上，彙集並回應改革的呼聲，堅守社會的穩定更彰顯改革的熱度，用一張清晰可見、大刀闊斧的改革藍圖為香港發展畫出座標和目標。

撬動利益固化格局才能牽動創新變化局面，有耳目一新的改革才能有煥然一新的社會，香港要激發動能只能在機制上做文章、

背靠祖國、聯通世界，是香港的優勢，也是香港發展底層邏輯和內生機制的映射。

一個內部充滿活力的香港，外向發展必然更從容豪邁，保持獨特地位和優勢必然更從容自信。以改革強內生動力，這是香港再創榮耀輝煌的不二法門。

改革，是香港要搞的最大的盛事。

在國家要開啟進一步全面深化改革的大勢下，香港改革聞令而動、乘勢而起，「一國兩制」香港實踐的又一篇章已寫好了序言。

本文作者為資深媒體人，「靖海侯」是其筆名。文章獲作者授權轉載，內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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