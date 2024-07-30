二次隔離的拜登悟出退意

來稿作者：陳文坪



對人類來說，長生不老，只是在神話中出現。因此，生命力旺盛是有限的。現今衛生、科學雖然發達，但還是無法做到讓人類的精力、精神、思維力能保有永不衰退的醫學，更沒有找到什麼「長生不老藥」的奧秘。

今年81歲的美國總統拜登，2020年當選總統已經高齡78歲。過去三年來多，出訪許多國家、到世界各地出席許多國際會議，出現在電視機前的精力雖好，但可以看出，演講、回答提問明顯的緩慢。誰敢說拜登的精力、精神、思維反應還如5年前那樣？那簡直是痴人說夢話。最明顯的是，在6月27日，美國總統大選首場辯論，電視機前的拜登，被前總統特朗普「打得」不知所措，就足以說明，年齡不是問題，是假的。

首場辯論結束後，民主黨黨內及一些黨幹部就不斷要求拜登退選，但拜登還是堅持要競選下去。令支持者非常擔憂會拖累民主黨的選舉成績。

或許是「天佑民主黨」，更進一步說「天佑美國」。在「勸說」無法令拜登退縮之時，7月17日被驗出二次得冠病的拜登不得不在家隔離。這時民主黨黨內要拜登退選的力度比之前更大。壓力下，拜登終於想通了，決定退出連任競選。

拜登退選的決定雖來得遲，但好過自己堅持繼續競選下去。拜登的這一決定，讓民主黨與支持者鬆了一口氣。

拜登首次得冠病實在2022年7月，剛好兩年後的2024年7月再次染冠病，讓耄耋之年的拜登不得不重新思考自身的精力是否可以勝任總統這一重任？也正因冠病隔離在家，一個人的思考空間終於讓拜登找到了退選的「下台階」。

拜登的退選，稱不上急流勇退，因為他並沒有在最佳時機當機立斷宣佈不競選連任，而是被黨內及各方進逼的壓力下，只好宣佈退選。如果他沒有染上冠病而被隔離，還會退選嗎？如果你問哈里斯，她會說支持拜登競選的。

但是，拜登自行退選，還是給美國民主留下典範，至少給民主黨留下一個好榜樣。貴為現任總統，佔有許多優勢，即便堅持競選，也無人可以阻止。但拜登「聽從」勸說，以身作則，自己退出競選，並公開支持副總統哈里斯競選總統。讓民主黨黨內士氣大振，難得的是民主黨迅速凝聚團結，各州長、黨要、前總統、前國務卿紛紛支持哈里斯參選。拜登可說是為民主黨的空前團結，助一臂之力。

正如拜登在白宮橢圓形辦公室向全國民眾發表講話說：「我認為，最好的前進方式是將火炬傳遞給新一代。這是團結我們國家的最佳方式。」

國家/政府領導者如能在自己最清醒的時刻，引進新人來接班，把權力順利過渡到下一代人領導者的手中或團隊，這不但對自己、對社會、對國家都是最大貢獻，也是留下最好的典範。更能體現領導人的卓越遠見、高瞻遠矚、深謀遠慮的眼光，也能為制度建立機制，為權力和平移交立下榜樣。拜登過去50年的公職生涯，在登上最高權力舞台後，為了美國人民，毅然放下，是國際社會一些政治領導者追求集權而不願放棄必須多加思考的。

政治人物，做事情必須果敢、果斷，行事必須堅定、堅決。別老是佔着位子，腦子想着權力、甚至集權在手，定於一尊，那「世代交替」就成為一句虛話和空話。其實，政治領導人即便不想急流勇退，也必須有明確的時間表，適時選擇退下，讓新人接棒，才是為國家、為人民、為社稷的利益着想。

拜登總統自行退選，把領導國家的機會讓給更年輕的民主黨人，至少是為國家的發展利益着想。在這方面，的確樹立了榜樣。歷史會記上一筆。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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