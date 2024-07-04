凌駕於法律之上

撰文：評論編輯室
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美國最高法院以六比三裁定，總統行使的權力一般而言享有刑事豁免權，為特朗普在11月大選前掃除了一大障礙。加上總統拜登在首場辯論中口齒不清的表現，特朗普的選情明顯看漲，民主黨不得不為陣前易帥而躊躇。

最高法院的裁決引來劣評如潮，主要都是說這讓總統凌駕於法律之上。只要總統是在行使法定權力，命令海豹六隊刺殺政敵可獲豁免，組織軍事政變以保住權力可獲豁免，接受賄賂以換取赦免也可獲豁免。少數派大法官索托馬約爾舉出這三個例子，不滿裁決的輿論樂於引用。

但是首席大法官羅伯茨的憂慮，又該如何回答？如果總統行使權力沒有刑事豁免權，卸任後會否被對手政治檢控？事實上，司法部長加蘭對特朗普的起訴，以及趕在大選前就要法院作出裁決，已經令人猜測是否在為拜登連任鋪路，以刑事訴訟來令對手特朗普身陷麻煩。假如總統沒有豁免權，而特朗普又真的在11月大選打敗拜登的話，以其性格推論，拜登大概亦會面對檢控。

羅伯茨和索托馬約爾，保守派和自由派大法官，各自說出了銅幣的一面。沒有豁免權，總統難以無畏施政；有了豁免權，總統可能會胡作非為。沒有豁免權，司法起訴還有一定的把關，不會隨便把前總統入罪；有了豁免權，國會仍有一定的制限，可以彈劾瀆職總統。不論最高法院如何裁決，恐怕都難有圓滿的答案，解決兩難局面。

如果司法部的起訴是證據確鑿，特朗普是罪有應得，為什麼他仍然得到那麼多民眾支持？現在最高法院裁定了總統一般而言享有刑事豁免權，也等如說對總統的約束主要來自他自己本身。選民要是理性，為什麼反而多了人選擇作風狂妄的特朗普，而不是沉實穩重的拜登？是羅伯茨、湯馬斯、阿利托、戈薩奇、卡瓦諾和巴雷特（後三人由特朗普提名）把總統提拔到法律之上，抑或是美國民眾令特朗普如此超然？

最高法院的裁決就是最終決定——直至憲法被改寫。如果認為幾個保守派大法官就能對這個國家實施少數人的暴政，他們還是可以推動各州支持修正憲法，直接在第二條中列明總統不享有刑事豁免權。但是對上一次通過修正案已經是三十二年前的事，這又恰好見證了近年來美國社會撕裂、各不相讓的局面。

說到底，清官難審家庭事，「法庭見」並不可能解決爭議。不論是總統豁免權，或是墮胎權，或是性小眾權利，法院如何傾斜都會得失另一個價值觀的支持者。凌駕於法律之上的與其說是總統，倒不如說是總統背後所代表的政治。政治問題只得政治解決。

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