來稿｜復徵酒店稅或令過夜客卻步　與辦盛事留住旅客目標背道而馳

來稿作者：羅啟邦



2023年香港恢復全面通關，旅遊和酒店等業界在帶動下逐步復甦。然而，國際旅客訪港數目，仍遠低於疫情前水平；作為香港主要客源的內地旅客，亦趨向不過夜成新常態。事實上，旅客訪港即日來回與過夜各佔約一半，為了吸引更多人過夜，港府與各界絞盡腦汁，舉辦連場盛事。惟明年落實徵收酒店稅後，相信會使有意來港的旅客卻步，與我們辦盛事、留住旅客過夜的目標背道而馳，到底現在重推酒店稅是否合適時機呢？

根據香港旅遊發展局發表的分析報告，總結2023年香港旅遊業市場表現，發現2023年全年總訪港旅客人次為接近3,400萬，僅是2018年的52%，當中半數屬不過夜旅客。雖然2023年的過夜旅客比例較2018年增加約5%，但實際過夜旅客數目只有約1,700萬，較2018年的2,900多萬下跌約4成。

內地客疫後來港不過夜成常態 消費謹慎注重性價比

本港旅遊業界由通關至今，市道不似預期，周邊的酒店業、以至零售及餐飲業界等，都反映出「旺丁不旺財」的情況。作為本港最大客源市場的內地旅客，過去是全球消費力排名最高，經歷3年疫情後，內地遊客改變出行模式，他們來港旅遊不再以購物為主，而是改為城市漫步深度遊，或新興「特種兵」式旅遊，以低消費、不過夜見稱；消費轉趨謹慎，注重性價比。

然而，香港市道還未恢復穩步上揚，又有愈來愈多內地旅客反映香港物價水平貴、酒店性價比低等。政府卻在今年財政預算案宣布明年一月一日起，將重徵3%酒店房租稅，亦即新房價會包含舊房價再加上3%的稅額，預計可為政府庫房每年增加約11億元收入，以解決財赤問題。

復徵酒店稅致房價漲 料不過夜旅客比例進一步攀升

翻查資料，徵收酒店房租稅早於1966年立法實施，目的是補助香港旅遊協會、即香港旅遊發展局前身的經費，最初稅率是2%，其後因應社會情況而有所增減，至1983年增至5%。1998年，政府為刺激當時陷於低迷的旅遊業，將稅率調低至3%。2008年財政預算案，當時政府提出免收酒店稅，以促進旅遊業發展，加強本港酒店業競爭力，同時節省酒店和賓館行政成本。

事隔16年後，本港酒店業界仍未完全走出疫後困局，正正需要加強競爭力，留住旅客及吸引旅客消費、以應對深圳及珠海等鄰近地區酒店的競爭和挑戰。政府卻在關鍵時刻提出恢復加收酒店稅政策，恐怕會令留港過夜的旅客卻步，影響本港酒店業雪上加霜。現時旅客訪港即日來回與過夜各佔約一半，相信徵收酒店房租稅後，即日往返的旅客比例肯定會進一步攀升。

去年過夜客總消費較疫情前大跌4成 酒店住宿消費跌3成

雖然旅發局資料顯示，2023年過夜旅客的人均消費逾6,900元，較2018年的人均消費6,600元，表面上是上升了接近5%，但以過夜旅客的總消費來計算，2023年錄得約119億元，跟2018年錄得逾193億元，下跌了近4成，可謂相距甚遠。

同樣地，2023年的過夜旅客在酒店住宿方面人均消費約1,700元，較2018年的約1,400元上升了近兩成；但回顧整體的酒店住宿消費，2023年錄得的29億元與2018年錄得的41.5億元，亦減少了12.5億元，即下跌大約3成。

根據物業顧問萊坊今年發佈的《香港酒店報告》指出，2023年全年，除了甲級高價酒店的入住率按年增長20%至76%。同期，甲級高價酒店平均每日房價為港幣2,347元，按年上升37.5%。

另根據旅發局資料，由2018年至今年5月，甲級高價酒店房間數目，從1.88萬間增至2.18萬間，乙級高價酒店更從3.09萬間增至近3.36萬間，無疑有利香港接待更多高端旅客。不過，中下價酒店房間不增反減，中價酒店房間從2018年的2.56萬間，至2022年疫情高峰增至2.74萬間，至今年5月大跌至1.94萬間；賓館房間亦從疫前的1.25萬間減至約1.1萬間，相關市場調整反映了實際需求減弱。

從多方面的數據顯示，香港酒店的入住率和旅客消費意欲，都低於疫情前水平，而且酒店生意不只看一兩年，需要看長遠回報，又容易受到外來環境影響。筆者認為，政府不應單看部份利好數字而作出重大徵稅事宜，必須聽從業界意見，認清事實，香港的經營環境仍然充滿很大挑戰。現時最重要鼓勵多些人來港，政府應該作出多點宣傳，吸引旅客回來，否則多辦盛事也無補於事。

作者羅啟邦是香港旅遊專業聯盟主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。